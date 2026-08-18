В магазинах могут исчезнуть товары, а доставка заказов задержится: РФ атаковала распределительный центр EVA

Российская атака повредила распределительный центр магазина EVA в Броварах, который снабжает товарами магазины сети и интернет-магазин; при этом, по предварительной информации компании, люди не пострадали. Из-за повреждения складов в некоторых магазинах временно может отсутствовать отдельный ассортимент товаров, а выполнение некоторых онлайн-заказов может задержаться до тех пор, пока EVA не возобновит логистические процессы.

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Об этом официально сообщили в компании. В компании сообщили, что в результате атаки на территории распределительного центра возник пожар. На момент первого сообщения спасатели продолжали работать на месте и тушить возгорание, поэтому окончательный масштаб повреждений еще не был установлен.

Что произошло с распределительным центром

Утром в результате российской атаки было зафиксировано попадание в распределительный центр EVA, расположенный в Броварах. Объект имеет важное значение для работы всей торговой сети, поскольку через него проходит значительная часть товаров, которые затем доставляются в магазины EVA.

Кроме того, на территории находится склад, обслуживающий интернет-магазин EVA.UA. Именно поэтому последствия атаки могут сказаться не только на наличии товаров в физических магазинах, но и на выполнении заказов, оформленных онлайн.

Во время ликвидации пожара компания не могла полностью оценить состояние помещений и товарных запасов. Поэтому окончательные убытки и масштабы повреждений на момент заявления ещё не были известны. В EVA отметили, что, вероятно, пострадали как склад интернет-магазина, так и склад, с которого продукция распределяется между торговыми точками сети.

В магазинах могут временно исчезнуть некоторые товары

Атака на распределительный центр может напрямую повлиять на ассортимент магазинов EVA. Поскольку центральный склад обеспечивает торговые точки товарами, повреждение логистической инфраструктуры означает, что часть продукции может временно не поступать в магазины.

Это не обязательно означает полное прекращение работы сети. В то же время в отдельных торговых точках могут возникать перебои с наличием отдельных категорий продукции. Речь идет прежде всего о товарах, которые хранились на поврежденном объекте или должны были поступать в магазины именно через этот распределительный центр.

Проблемы могут возникнуть и у клиентов, которые покупают товары через EVA.UA. В компании предупредили, что из-за повреждения складов выполнение отдельных интернет-заказов может задержаться. Поэтому покупателям, которые уже оформили заказ, рекомендуют ждать дополнительной информации от EVA. В компании заявили, что если ситуация повлияет на конкретный заказ, сотрудники контакт-центра свяжутся с клиентом после того, как будут уточнены все обстоятельства.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, часть продукции известного бренда салфеток и туалетной бумаги "Снежная панда" временно исчезла из продажи или стала менее доступной в привычных магазинах. В компании объяснили это последствиями ракетного удара по их производственно-складскому комплексу, а также недавними российскими атаками на логистическую инфраструктуру крупных торговых сетей.

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