В Киеве существенно изменили цены на квартиры: сколько теперь стоит жилье

В Киеве цены на недвижимость снова достигли уровня 2021 года – "хрущевки" продают по 800 долл./кв. м, новостройки - по 1200-1700 долл./кв. м и выше. Самые дорогие квартиры в центре уже стоят 4000-5000 долл./кв. м. Наибольший спрос сейчас сохраняется на современные каркасные дома, тогда как панельные и со старым типом стен постепенно теряют стоимость.

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Об этом рассказала Людмила Симонова, член Совета по материальным активам Международного комитета по Стандартам оценки (IVSC), Президент фирмы IRE (Ukraine) LLC в комментарии СМИ. По его словам, иностранные инвесторы скупают недвижимость в центре столицы под посуточную аренду, внутренне перемещенные лица снимают и покупают жилье в спальных районах, а те, кто хочет сохранить деньги во время мировой экономической турбулентности, покупают квартиры в новостройках возле метро.

Она также отметила, что эти события свидетельствуют о важном изменении в настроениях, ведь инвесторы больше не боятся вкладывать в недвижимость даже в военное время. Многие из них рассчитывают на туристический и экономический бум после победы - ведь Украина стала уникальным и узнаваемым брендом в мире. Владельцы краткосрочной аренды готовятся к наплыву гостей, которые захотят "прикоснуться к истории".

Еще одна причина растущего интереса - финансовый хаос, вызванный международной политикой. Рынок акций колеблется, доллар демонстрирует признаки ослабления, поэтому вложения в недвижимость считаются более надежным способом сохранения капитала. Симонова отметила, что особым спросом пользуются новостройки в центральных районах или вблизи метро - именно там можно быстро сдать жилье в аренду или перепродать с прибылью.

К этому добавляется и высокий спрос на жилье среди ВПЛ. После 2014 года Киев уже принимал тысячи переселенцев, но сейчас этот поток значительно больше. Им нужно жилье, и хоть они не покупают квартиры в центре, активно арендуют или покупают в более отдаленных районах - именно туда сейчас направлен частичный поток инвесторов.

Однако цены растут далеко не на все квартиры. Наибольшим спросом пользуются современные каркасные дома. Они считаются самыми безопасными: при попадании ракеты повреждается максимум одна квартира, а само здание легко восстановить. В то же время панельные и дома с самонесущими стенами не выдерживают нагрузок и могут обваливаться целыми секциями - именно поэтому их стараются избегать, а стоимость таких квартир падает. Здания экономкласса чаще всего панельные, поэтому спрос на них стремительно сокращается.

Спрос на каркасные дома логично ведет к росту цен. В панельных "хрущевках" сейчас средняя цена - 800 долларов за квадратный метр. В панельном "чешском" доме - 900 долларов, с небольшой надбавкой за проект. В новостройке с ремонтом и мебелью на метро Теремки квартиру на 21-м этаже продали за 1600 долларов за квадрат. А в каркасном доме с видом на Днепр без ремонта - за 1700 долларов. На Крещатике или Печерске, как и раньше, цены достигают 4 000-5 000 долларов за квадратный метр - их покупают под посуточную аренду.

Конечно, на цену влияют не только конструктивные особенности. Например, в новостройке на левом берегу Киева квартиру площадью 119 кв. м с ремонтом продали всего за 800 долл./кв. м - из-за большой площади. Чем меньше квартира, тем выше цена за метр. Отсутствие ремонта снижает стоимость примерно на 300 долларов, а наличие автономного отопления, наоборот, добавляет около 10%. Электронадежность и наличие укрытия также играют большую роль в ценообразовании - в домах, где не отключают свет и есть безопасное хранилище, квартиры продаются быстрее и дороже.

Эксперт подчеркивает, что парадокс ситуации заключается в том, что высокие этажи, которые раньше считались преимуществом, теперь теряют привлекательность: риск ракетного удара, затрудненная эвакуация и тушение пожаров снижают спрос на верхние этажи. Зато растет популярность квартир на 2-6 этажах.

Что касается будущего, то большинство экспертов сходятся во мнении, что спрос на новостройки будет только расти. Новые жилые комплексы почти все каркасные, расположенные рядом с социальной инфраструктурой, и с каждым месяцем дорожают. Особенно выигрывает центр города, где предложение ограничено, а спрос держится на высоком уровне.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине поддержали законопроект, который позволяет бесплатно получить землю без торгов тем, чья недвижимость уничтожена в результате боевых действий. Новые нормы будут действовать во время военного положения и еще 5 лет после его завершения, упрощая восстановление прав на землю.

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