В Киеве резко изменились цены на аренду квартир: в каких районах снимать жилье дешевле

В Киеве повышаются цены на аренду жилья. Среди главных причин – "высокий" осенний сезон и наплыв арендаторов при ограниченном предложении. В августе средний ценник вырос примерно на 10%, еще столько же может прибавиться в сентябре. Но рост цен неравномерный – есть районы, где съемные квартиры, наоборот, дешевеют.

Видео дня

Об этом свидетельствуют данные профильных сайтов и прогнозы экспертов, пишет "Минфин". OBOZ.UA выбрал главное.

Главное что нужно знать

В среднем за последние полгода цены на однокомнатные квартиры в Киеве выросли на 16-18% (до 18-20 тыс. грн ), а на двухкомнатные — на 10-11% (до 27-29 тыс. грн ).

(до ), а на двухкомнатные — на (до ). Особенно активно растут в цене Дарницкий, Голосеевский, Печерский и Оболонский районы, а также жилье, расположенное вдали от объектов критической инфраструктуры : – на Оболони однокомнатная квартира на улице Богатырской стоит 14 тыс. грн , аналогичная квартира на проспекте Ивасюка в районе Оболонских Липок — 26 тыс. грн ; – в Дарницком районе двухкомнатная квартира на улице Княжий Затон стоит 20 тыс. грн . – в Шевченковском и Голосеевском районах, особенно возле университетов, все жилье дешевле 15-18 тыс. грн уже "размели" – таких предложений к началу сентября просто не осталось.

Дарницкий, Голосеевский, Печерский и Оболонский районы, а также жилье, расположенное : В районах, которые часто подвергаются обстрелам , наблюдается другая тенденция – дешевеют квартиры в Святошинском, Голосеевском и Соломенском районах, а также вблизи "опасных" объектов, найти там жилье можно с дисконтом до 10-15% : – двухкомнатную квартиру на Никольской Борщаговке предлагают за 12 тыс. грн ; – недалеко от ТЭЦ-6 на Троещине однокомнатную квартиру можно снять и за 9-10 тыс. грн .

, наблюдается другая тенденция – дешевеют квартиры в районах, а также вблизи "опасных" объектов, найти там жилье можно с дисконтом до :

Почему цены на жилье в Киеве взлетают

Цены подталкивает вверх рост спроса на квартиры. Риелторы выделяют несколько причин, по которым популярность аренды жилья в столице резко повысилась:

Наплыв студентов

В 2025 году в Киеве году наблюдается рекордный всплеск спроса со стороны студентов (рост на 20-25% по сравнению с прошлым годом). Многие из них предпочитают снимать квартиры вместо общежитий. Особенно это заметно в Шевченковском и Голосеевском районах.

Трудовая миграция

Жители других регионов активно переезжают в Киев в поисках более высокооплачиваемой работы. Средняя зарплата в столице, по данным крупного портала поиска работы, составляет более 30 тыс. грн, в то время как по стране – 25 тыс. грн.

Переселенцы

В Киев продолжают прибывать внутренне перемещенные лица (ВПО). Зарегистрированных ВПО в столице уже около 430 тысяч.

Что будет с ценами на аренду жилья в Киеве: прогнозы

Эксперты сходятся во мнении, что в сентябре цены на аренду в Киеве продолжат расти. Вот основные предположения на ближайшие месяцы:

В сентябре и октябре цены вырастут еще больше

"В сентябре ценники на съемное жилье в столице, скорее всего, еще вырастут. Квартиры за месяц подорожают примерно на 10%", – считает экс-глава Ассоциации специалистов недвижимости (АСНУ) Юрий Пита.

"Я считаю, что в сентябре-октябре цены вырастут на 5-7%. Но дорожать будет прежде всего самое популярное жилье – однокомнатные и двухкомнатные эконом-класса и средней ценовой категории, расположенные вдали от объектов критической инфраструктуры", – добавляет риелтор Ирина Луханина.

Дефицит ходовых квартир усилится

"В категории самых ходовых квартир заметно сузился выбор, еще немного – и можно будет говорить о дефиците. Особенно это касается самых дешевых квартир (10-12 тысяч гривен)", – уверен Пита.

Некоторое жилье все же подешевеет

"Квартиры, которые считают "опасными", могут еще больше подешеветь. Впрочем, итоговые ценники во многом зависят от того, как будет меняться ситуация с безопасностью в столице", – отмечает экс-глава АСНУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в западных регионах украинцы выбирают квартиры не только по цене, а по комфорту, безопасности и комплексной инфраструктуре. Спрос растет на бизнес- и премиум-класс.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!