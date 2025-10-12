В Киеве переписали цены на новые квартиры: где приобрести жилье будет дешевле

В столице первичный рынок жилья демонстрирует рост медианной цены квадратного метра – по состоянию на октябрь она составляет 54,2 тыс. грн, при этом самые дешевые квартиры дешевеют, а комфорт, бизнес и премиум-класс подорожали. Самые дорогие квартиры находятся в Печерском районе, а самые дешевые в Деснянском.

Видео дня

Об этом говорится в аналитике одного из профильных порталов для поиска недвижимости. На фоне общего роста медианной стоимости квадратного метра новостроек заметны разные тенденции в зависимости от класса жилья.

Самые дешевые квартиры продолжают дешеветь, тогда как в сегментах комфорт, бизнес и премиум цены наоборот растут. Отмечается, что это свидетельствует об изменении приоритетов инвесторов, которые готовы платить больше за надежность, качество и более высокую степень готовности жилья.

По состоянию на 1 октября 2025 года средняя медианная стоимость квадратного метра новостроек в столице достигла 54,2 тыс. грн. По сравнению с январем этого года (53,3 тыс. грн) это почти на 1 тыс. грн больше, что свидетельствует о медленном, но стабильном росте цен на столичную первичку. Рынок Киева демонстрирует различные тенденции ценообразования в зависимости от класса жилья:

эконом-класс – с января цена "квадрата" снизилась на 2,7 тыс. грн, с 42,3 тыс. грн до 39,6 тыс. грн;

– с января цена "квадрата" снизилась на 2,7 тыс. грн, с 42,3 тыс. грн до 39,6 тыс. грн; комфорт-класс – подорожал на 4,1 тыс. грн, с 43 тыс. до 47,1 тыс. грн;

– подорожал на 4,1 тыс. грн, с 43 тыс. до 47,1 тыс. грн; бизнес-класс – увеличение на 0,9 тыс. грн, с 71,2 тыс. до 72,1 тыс. грн;

– увеличение на 0,9 тыс. грн, с 71,2 тыс. до 72,1 тыс. грн; премиум-класс – подорожал на 4 тыс. грн, с 133 тыс. до 137 тыс. грн.

То есть, самые дешевые квартиры дешевеют, а более дорогие растут в цене. Отмечается, что это свидетельствует о том, что инвесторы стали более придирчивыми и готовы платить больше за жилье с лучшими характеристиками или более высокой степенью готовности.

На столичном рынке сохраняется значительная разница в стоимости квадратного метра жилья разных классов. Наибольший разрыв наблюдается между бизнес и премиум, где цена почти вдвое отличается. А разница между средней стоимостью квадратного метра премиум и эконом класса составляет 3,5 раза, что является самым высоким показателем по Украине. Разброс цен наблюдается и между районами столицы:

Печерский район – самый дорогой: 114 тыс. грн за квадратный метр, что на 14 тыс. грн больше, чем три месяца назад;

– самый дорогой: 114 тыс. грн за квадратный метр, что на 14 тыс. грн больше, чем три месяца назад; Деснянский район – самый дешевый: 37,2 тыс. грн за квадрат, немного снизился с июля (39,6 тыс. грн);

– самый дешевый: 37,2 тыс. грн за квадрат, немного снизился с июля (39,6 тыс. грн); Также немного упала средняя цена в Оболонском (с 50,2 тыс. до 49,6 тыс.), Подольском (с 69,2 тыс. до 68,9 тыс.) и Шевченковском (с 74,8 тыс. до 71 тыс.) районах.

Подорожание квадратного метра произошло на фоне увеличения количества активных проектов в столице. По данным, по состоянию на начало октября в Киеве велись продажи квартир в 358 очередях ЖК, строительство проводилось на 221 очереди, а подготовительные работы на 19 котлованах. Для сравнения, полгода назад были открыты продажи на 346 очередях и подготовительные работы на 11 котлованах.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, цены на аренду однокомнатных квартир в Киеве стабилизировались и сейчас составляют около 18 тыс. грн, самые популярные предложения стоят 12-16 тыс. грн. Спрос на жилье остается стабильным – квартиру находят арендаторы в среднем за 5 дней, тратя около 60% средней зарплаты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!