В Дії перестанут работать популярные услуги: почему и как долго будут недоступны

Завтра (27 сентября) в Дії временно не будут работать услуги для ветеранов. В частности, удостоверение ветерана, Ветеран Pro, онлайн-услуги, связанные с реестром, и проверки статусов. Работы будут продолжаться с 09:30 до 23:00.

Об этом сообщает Дія. Украинские ветераны и ветеранки имеют возможность воспользоваться всеми необходимыми сервисами в приложении Дія до конца дня 26 сентября, перед запланированным обновлением Единого государственного реестра ветеранов войны.

Отмечается, что это важно для тех, кто планировал оформить или проверить ветеранские услуги: после начала обновления доступ будет временно ограничен. Работы в реестре запланированы на 27 сентября с 09:30 до 23:00. В течение этого времени ряд сервисов будет недоступен для пользователей. Во время технических работ не будут работать:

удостоверение ветерана в Дії;

ветеран Pro;

онлайн-услуги, связанные с реестром;

проверки статусов в кабинетах уполномоченных лиц.

Команда Дії обещает сообщить о завершении обновления через социальные сети. Пользователей просят проявить терпение во время технических работ.

Новые возможности через Дию: Реестр убытков

Кроме ветеранских сервисов, через Дію украинцы смогут подать заявление в Реестр убытков не только о смерти или исчезновении близких, вреде здоровью или имуществу, но и о потере работы, бизнеса или вынужденной депортации. Бета-тест этой услуги уже запущен.

Как пояснили в пресс-службе Дії, эти заявки станут фундаментом для будущих репараций за преступления РФ. Для участия в тестировании сервиса необходимо:

зарегистрироваться на тестирование услуги до 19 сентября на портале Дія;

быть собственником или жильцом утраченного жилья;

подтвердить право собственности или основания проживания;

предоставить информацию и документы, подтверждающие факт проживания.

"Заявление позволит учесть все: потерю жилья, личных вещей, расходы на новое жилье или переезд", – отмечают в Дії. Реестр убытков является первым элементом международного компенсационного механизма, созданного на основе резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 14 ноября 2022 года.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинский государственный сервис Дія.Підпис получил обновление и теперь поддерживает полный набор международных форматов. Это означает, что заверенные им документы могут принимать и в Украине, и в Европе.

