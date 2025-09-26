УкраїнськаУКР
В Дії перестанут работать популярные услуги: почему и как долго будут недоступны

Следует воспользоваться сервисами в Дії до обновления реестра

Завтра (27 сентября) в Дії временно не будут работать услуги для ветеранов. В частности, удостоверение ветерана, Ветеран Pro, онлайн-услуги, связанные с реестром, и проверки статусов. Работы будут продолжаться с 09:30 до 23:00.

Об этом сообщает Дія. Украинские ветераны и ветеранки имеют возможность воспользоваться всеми необходимыми сервисами в приложении Дія до конца дня 26 сентября, перед запланированным обновлением Единого государственного реестра ветеранов войны.

Ветеранские услуги будут на паузе

Отмечается, что это важно для тех, кто планировал оформить или проверить ветеранские услуги: после начала обновления доступ будет временно ограничен. Работы в реестре запланированы на 27 сентября с 09:30 до 23:00. В течение этого времени ряд сервисов будет недоступен для пользователей. Во время технических работ не будут работать:

  • удостоверение ветерана в Дії;
  • ветеран Pro;
  • онлайн-услуги, связанные с реестром;
  • проверки статусов в кабинетах уполномоченных лиц.

Команда Дії обещает сообщить о завершении обновления через социальные сети. Пользователей просят проявить терпение во время технических работ.

Новые возможности через Дию: Реестр убытков

Кроме ветеранских сервисов, через Дію украинцы смогут подать заявление в Реестр убытков не только о смерти или исчезновении близких, вреде здоровью или имуществу, но и о потере работы, бизнеса или вынужденной депортации. Бета-тест этой услуги уже запущен.

Как пояснили в пресс-службе Дії, эти заявки станут фундаментом для будущих репараций за преступления РФ. Для участия в тестировании сервиса необходимо:

  • зарегистрироваться на тестирование услуги до 19 сентября на портале Дія;
  • быть собственником или жильцом утраченного жилья;
  • подтвердить право собственности или основания проживания;
  • предоставить информацию и документы, подтверждающие факт проживания.

"Заявление позволит учесть все: потерю жилья, личных вещей, расходы на новое жилье или переезд", – отмечают в Дії. Реестр убытков является первым элементом международного компенсационного механизма, созданного на основе резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 14 ноября 2022 года.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинский государственный сервис Дія.Підпис получил обновление и теперь поддерживает полный набор международных форматов. Это означает, что заверенные им документы могут принимать и в Украине, и в Европе.

