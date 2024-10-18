В Аккордбанке разгорелся скандал: отказались платить за работу и получили иск в суд

Украинская пиарщица Татьяна Пивнева подала иск на "Аккордбанк". Она сотрудничала с банком (договор подписал с ее ФЛП), размещала рекламу продуктов банка, но финансовое учреждение отказалось платить за предоставленные услуги, говорится в иске. Размер задолженности составляет 127,5 тысяч гривен.

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Об этом OBOZ.UA рассказала Татьяна Пивнева. Пиарщица размещала рекламу продуктов "Аккордбанка", проматывала банк в СМИ. Однако когда пришел момент рассчитываться за официально предоставленные услуги размещения рекламы, начались проблемы.

"Это вызвало возмущение со стороны непосредственного руководителя Татьяны и впоследствии сделало условия работы неприемлемыми - притеснение, непрофессиональные ссоры и создание условий, при которых качество результата потребует ожидать лучшего, объективно, привело к увольнению Татьяны. Вопрос расчета за выполняемую работу в период с 24 июня 2024 по 24 июля 2024 остается нерешенным - различные версии ответов получены Татьяной, кроме фактического выполнения обязательств по уплате 85 ООО грн ", - говорится в иске.

Татьяна добавляет, через месяц она проделала такую работу:

работа со средствами массовой коммуникации с целью обмена деловой информацией и предоставления полной и достоверной информации о работе, продуктах и новостях коммерческого банка Аккордбанк;

мониторинг информации, публикуемой в медиа-пространстве Украины о Банке и банковском секторе, формирование информационных отчетов;

создание публикаций и размещение информации о Банке на интернет-порталах, сайтах, в телеграмм-каналах СМИ, в других информационных каналах СМИ и в информационных каналах партнеров Банка.

Однако с 24 июля за услуги ему так и не заплатили. Отметим, Аккордбанк входит в ТОП-25 финансовых учреждений страны по объему средств физических и юридических лиц и в ТОП-20 банков Украины по активам. Владелец банка – Даниил Волынец.

OBOZ.UA также обратился в "Аккордбанк" с просьбой прокомментировать указанную в иске информацию и объяснить, почему они не заплатили за предоставленную услугу.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине среди государственных банков самую большую зарплату получает председатель правления "Привата" Герхард Беш. В июле он получил более 2,4 млн грн и значительно опередил всех своих коллег. В то же время председатель НБУ Андрей Пышный, отвечающий за всю банковскую систему, в месяц зарабатывает в среднем 629 тыс. грн.

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