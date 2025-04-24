"Укрзализныця" запустила новый поезд по популярному маршруту: какие цены билетов и график

Украинцам будет проще попасть в Закарпатье – с 12 мая по 30 июля в Ужгород будет курсировать дополнительный поезд из столицы. Стоимость билетов в плацкартный вагон составляет 287 грн., а в купейный – 450,8 грн.

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Об этом сообщил национальный оператор железнодорожных перевозок "Укрзалізниця". Потребность в дополнительном поезде объяснили рост пассажиропотока и на период строительства европути между Чопом и Ужгородом.

"За последние две недели количество запросов в приложении на путешествия в Закарпатье составило в среднем около 3000 в сутки, поэтому, чтобы удовлетворить спрос пассажиров на весенние поездки, "Укрзалізниця" назначает дополнительный поезд", – пояснили в "Укрзалізнице".

В компании уверены, что рейс №213/214 пригодится путешественникам, стремящимся полюбоваться магнолиями, сиренью и липами Ужгорода, оздоровиться в рекреационных зонах Львовщины и Закарпатья и просто увидеть Украину по-новому. Поезд будет курсировать:

из Киева (№213):

с 12 мая по 30 мая – по четным числам;



с 1 июня по 29 июля – по нечетным числам.

из Ужгорода (№214):

с 13 мая по 31 мая – по нечетным числам;



со 2 июня по 30 июля – по четным числам.

Поезд будет отправляться из Киева в 23:00, а прибывать в Ужгород в 12:31. Отправление из Ужгорода по графику – в 19:00, а прибытие в Киев – 09:18. При этом будут остановки в таких населенных пунктах:

Бердичев;

Чуднов-Волынский;

Печеновка;

Шепетовка;

Дубно;

Броды;

Красное;

Подзамче;

Львов;

Самбор;

Турка;

Сенки;

Перечин.

Билеты на дополнительный поезд уже можно приобрести в приложении или на сайте "Укрзалізниці", а также в железнодорожных кассах. Стандартная стоимость поездки составляет:

в плацкарте – от 287,05 грн;

в купе – от 450,80 грн.

Также OBOZ.UA сообщал, что на популярном туристическом направлении в Украине больше не будет курсировать дополнительный скорый фирменный поезд №265/266 Киев – Одесса – Киев. Дело в том, что он был временным – его запускали специально к Пасхе.

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