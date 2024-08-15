"Укрзализныця" приобретет новые поезда: сколько выделят из бюджета

В Украине может появиться больше пассажирских поездов "Интерсити" - правительство уже ведет переговоры по расширению парка скоростных поездов Hyundai за $400 млн. В связи с этим "Укрзалізниці" может получить 20 новых экспрессов в течение ближайших 3-4 лет.

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Как сообщил руководитель пассажирского направления УЗ Александр Перцовский, речь идет о 20 новых экспрессах. Первые поезда производитель смог бы предоставить уже через 18-24 месяца после подписания соглашения, сообщает Forbes.

Кабмин уже обсуждает условия программы с корейской стороной. Предварительная стоимость одного поезда оценивается в около $16 млн, но вместе с сервисным обслуживанием общая стоимость контракта составит около $400 млн.

20 поездов новых электропоездов "Интерсити" значительно увеличат возможности "Укрзалізниці" – такое обновление обеспечит перевозку 5–6 млн пассажиров в год. Это очень важно, учитывая, что ежегодно все новые вагоны оператора железнодорожных перевозок достигают предельного возраста – их средний возраст. составляет 31 год.

Каждый год вагонный парк сокращается на 5-7%. Поэтому до 2028 года на ходу может остаться лишь треть парка, то есть будет довольствоваться только треть спроса.

Железная дорога остается одним из основных средств передвижения по стране для украинцев: за первые шесть месяцев 2024 года "Укрзалізниця" 13,3 млн перевезла пассажиров – это на 23% больше, чем в прошлом. В общей сложности за последний год до полномасштабного вторжения России УЗ перевезла около 25 млн пассажиров.

Также OBOZ.UA сообщал о планах "Укрзалізниці" повысить стоимость билетов на пассажирские поезда. Для этого компания уже разрабатывает соответствующую модель изменения тарифов – они будут зависеть от популярности маршрутов и времени суток, когда осуществляются рейсы. Одно из предложений предполагает постепенное и умеренное повышение базовых тарифов – ежегодно с учетом инфляции, а другое – введение более гибкой, более динамичной тарифной модели.

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