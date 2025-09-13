"Укрзалізниця" запустила новый поезд: куда будет курсировать

"Укрзалізниця" назначила дополнительный поезд №795/796 Кременчуг – Киев. Остановки поезда предусмотрены на станциях: Знаменка, им. Тараса Шевченко, Корсунь-Шевченковский, а также в пределах г. Киев – станция Выдубичи-Трипольские.

Об этом говорится в сообщении "Укрзалізниці". Так, поезд будет курсировать из Кременчуга и Киева в такие даты: 23, 25, 26, 29, 30 сентября и 2, 3, 6, 7, 9, 10, 13 октября 2025 года.

Расписание движения:

Отправление из Кременчуга – в 06:00, прибытие в Киев – в 11:28.

Отправление из Киева – в 12:33, прибытие в Кременчуг – в 18:04.

В составе поезда будут курсировать купейные и плацкартные вагоны, адаптированные для перевозки пассажиров в формате сидячих мест. Просим пассажиров обращать внимание на соответствующие сообщения и отметки при оформлении проездных документов.

Билеты можно приобрести на официальном сайте booking.uz.gov.ua и в приложении "Укрзализныця", а также в железнодорожных кассах вокзалов.

Какие еще дополнительные поезда запустили

В Украине назначили дополнительные осенние поезда: Львов – Одесса (№168/167) 14 и 21 сентября, Киев – Львов (№243/244) 14, 19, 20, 21, 26, 27 сентября и Киев – Львов (№289/290) 28 сентября. Все поезда имеют в приложении пометку "первый класс", однако поезд курсирует с купейными вагонами для дневных поездок в сидячем формате. Стоимость билетов варьируется от 750 до 890 гривен.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине открыли первую новопостроенную евроколею Чоп – Ужгород, которая уже с 12 сентября позволит прямые рейсы в города ЕС (Европейский Союз). Следующим этапом станет строительство евроколеи от польской границы до Львова, что превратит город в ключевой транспортный хаб Украины и Европы.

