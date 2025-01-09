"Укрзалізниця" добавила новую функцию при покупке билетов: кто сможет воспользоваться

У пассажиров "Укрзалізниці" появилась возможность выбирать, как ехать в пункт назначения – за или против движения склада. Сейчас такая опция доступна только для поездов Интерсити+.

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О нововведениях на своей странице в Facebook сообщил председатель правления компании Александр Перцовский. Соответствующие отметки уже появились в мобильном приложении и на сайте "Укрзалізниці".

Ранее в 2024 году "Укрзалізниця" запустила Wi-Fi в поездах Интерсити и Интерсити+. Технологией будут оборудованы 16 скоростных поездов. Первое время интернет будет предоставляться бесплатно.

Также в компании сообщили, что украинцы все чаще покупают ж/д билеты онлайн. В 2024 году их доля составляла 86%, тогда как в 2021 году – 68%. Кроме того, растет и доля билетов, приобретенных через приложение "Укрзалізниці". В 2024 году через мобильное приложение купили 46% билетов, а годом ранее - 28%. Кроме того, в 2024 году количество билетов, которые пользователи онлайн покупали для перевозки своих животных, выросла более чем вдвое по сравнению с 2023 годом – 142 тысячи против 64 тысяч.

Также OBOZ.UA сообщал, что пассажиры "Укрзалізниці" имеют множество возможностей сэкономить на поездках благодаря льготам, программе лояльности и специальным скидкам на билеты. Поскольку цены на билеты зависят от дня недели, дешевле всего путешествовать во вторник и среду, а билеты на Интерсити+ лучше покупать за 15-20 дней до поездки, чтобы получить скидку 10%.

Но кроме скидок в определенные дни пассажиры могут воспользоваться выгодной системой ценообразования на билеты Интерсити+ в зависимости от даты приобретения билета. Но скидка или надбавка применяется только к плацкартной части билета. Также для пассажиров, часто пользующихся Интерсити+, доступна бонусная программа.

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