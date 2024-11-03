Укрпочта запустит две новые услуги: как теперь будут доставлять посылки

В декабре 2024 года "Укрпочта" запустит в Киеве пилотный проект по доставке через курьеров и почтоматов. Если проект будет успешным, услуга станет доступна по всей Украине уже со следующего года.

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Об этом сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский на "Саммит CEO". Новая услуга призвана упростить получение отправлений и сделать процесс доставки более быстрым и удобным для украинцев.

Суть проекта заключается в трансформации роли почтальонов, которые теперь будут выполнять функции курьеров. По словам Игоря Смилянского, такая трансформация поможет быстро приспособиться к современным потребностям клиентов, для которых важна возможность заказать доставку не только в отделение, но и домой или на рабочее место.

Курьеры "Укрпочты" будут легко узнаваемы благодаря ярким желтым рюкзакам. Они будут не только доставлять посылки клиентам, но и будут отвечать за поддержку и заправку почтоматов – еще одно нововведение в рамках этого проекта. Это позволит компании оптимизировать логистические процессы и обеспечить стабильное функционирование почтаматов в городе.

Вторым важным аспектом проекта станет возможность получить отправку через почтоматы. Этот формат популярен во многих странах и имеет ряд преимуществ, в частности, возможность получить посылку в удобное время без необходимости посещать отделения. Почтоматы будут расположены в разных районах города, что позволит клиентам выбирать ближайшее место для получения своих отправлений. Клиенты будут иметь возможность выбирать между получением в отделении, через почтомат или с помощью курьера.

С точки зрения технической и логистической составляющей проект будет комплексным. По словам Смелянского, это интегральный проект, объединяющий современные ИТ-решения и усовершенствованные логистические процессы. Курьеры смогут не только доставлять посылки лично, но и обслуживать почтоматы, что значительно повысит эффективность и надежность новой системы доставки.

Пилотный проект в Киеве - первый этап масштабного плана компании. Если он будет успешным, то уже с 2025 года Укрпочта планирует распространить новую услугу на всю территорию Украины. Расширение проекта станет значительным шагом в развитии национальной почтовой службы, приблизив ее к стандартам современных логистических компаний, работающих в частном секторе.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, "Укрпочта" обновляет стандарты упаковки отправлений. В частности, обрабатываемые посылки на автоматизированных линиях должны быть упакованы в прочные коробки или специальные полиэтиленовые пакеты, соответствующие размерам отправлений.

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