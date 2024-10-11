'Укрнафта' устанавливает новые современные насосы: 117 электроцентровочных установок и 12 штанговых уже работают на скважинах

"Укрнафта" устанавливает современные электроцентроцентровые и штанговые насосы. Речь идет о замене всего комплекса оборудования, включая колонну насосно-компрессорных труб и высокотемпературный кабель.

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"117 установок электроцентробежных насосов уже работают на скважинах. Это – 83 УЭВН производства Oil Dynamics, 32 – Baker Hughes, 2 – Alkhorayef Petroleum", – отметил директор ПАО "Укрнафта" Сергей Корецкий.

Также установлено 12 штанговых насосов Weatherford.

Оборудование прошло входной контроль и принято на баланс, планируется применение в глубинонасосных скважинах с глубиной подвески на колонне насосных штанг от 1000 до 2900 метров.

Компания меняет устаревшее оборудование на оборудование стандартов The American Petroleum Institute, чтобы эффективнее извлекать ресурс из браунфилдов.

Справка:

ПАО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины.

Добывает нефть и газ, является оператором крупнейшей монобрендовой национальной сети АЗК, насчитывает 545 заправок на всей территории Украины и реализует качественное топливо Евро-5. В управлении государственной компании находятся также АЗК сети Glusco.

С февраля 2023 года "Укрнафта" выпускает собственные топливные талоны и карты "NAFTAКарта", реализуемые юридическим и физическим лицам через ООО "Укрнафта-Снаб".

Компания активно поддерживает Силы обороны Украины: с 2023 сумма благотворительной помощи составила более 1,5 млрд грн.