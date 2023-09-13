"Укрнафта" получила в управление сеть АЗС Glusco: Кабмин принял решение

Кабинет министров Украины определил "Укрнафту" управляющим активов компании Glusco. Такое решение приняло правительство государства 12 сентября.

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Об этом написал в своем Facebook глава правления "Нафтогаза" Алексей Чернышов. Также КМУ дал задачу урегулировать вопрос возмещения расходов понесенных ООО "Нафтогаз Ойл Трейдинг" (U.GO), которая занималась перезапуском арестованных коммерческих активов Медведчука.

Напоминаю, что обе компании "Укрнафта" и "Нефтегаз Ойл Трейдинг" входят в "Группу Нефтегаз" и продолжают работать", – отметил Чернышов.

Что предшествовало решению?

Компания "Нефтегаз Ойл Трейдинг" (дочерняя структура "Нефтегаза Украины") в начале августа потеряла управление арестованной сетью АЗС Glusco. Арестованную сеть связывали с кумом Владимира Путина Виктором Медведчуком.

Так, Национальное агентство по розыску и менеджеру активов, полученных коррупционным путем (АРМА), расторгло договор управления арестованной сетью АЗС с ООО "Нефтегаз Ойл Трейдинг".

"Нафтогаз" получил в управление сеть АЗС Glusco (принадлежала куму Путина Виктору Медведчуку) и потратила на управление в десятки раз больше, чем получила прибыль. Проверка показала, что часть АЗС работала, но не показывала прибыль.

Позже стало известно, что "Нафтогаз" получил в управление Glusco и потратил на управление в десятки раз больше, чем получил прибыль. При этом проверка показала, что часть АЗС работала, но не показывала прибыль.

Об этом в своей колонке для издания ЭП написала глава Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) Елена Дума. Так, АРМА передало в управление сеть заправок Glusco "Нефтегаз Ойл Трендинг" (входит в группу "Нафтогаз").

А это 212 объектов недвижимости (АЗК, земельные участки, нефтебазы и т.п.). В фактическое управление передали только 99 объектов, поскольку часть объектов находится на временно оккупированной территории.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, "Нафтогаз" публично заявил об отмене премии менеджмента трех горгазов подсанкционного олигарха Дмитрия Фирташа, перешедших в их управление ("Николаевгаз", "Ивано-Франковскгаз", "Хмельницкгаз").

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