"Нафтогаз" отменил премии менеджерам Фирташа: сам НАК нарастил убытки и годами закрывал глаза на воровство газа

"Нафтогаз" публично заявилоб отмене премии менеджмента трех горгазов подсанкционного олигарха Дмитрия Фирташа, которые перешли в их управление ("Николаевгаз", "Ивано-Франковскгаз", "Хмельницкгаз"). Такое решение приняли, проанализировав финансовую отчетность компаний. При этом "Нафтогаз" и сам показывает плачевные результаты: убытки за прошлый год составили около 40 млрд грн. Задолженности со стороны облгазов, облсбытов – 76 млрд грн, а у самого "Нафтогаза" компании Фирташа годами крали газ, что оставалось не замечено. .

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Как сообщают в группе "Нафтогаз", руководство указанных горгазов заменили (компании с 15 августа вошли в группу "Нафтогаза"), а по результатам проверки финансовой отчетности бывшее руководство оставили без премий. Речь идет о 44,7 млн грн. При этом отчетность самого "Нафтогаза" также может быть причиной для отмены премий: компания в прошлом году показала 40 млрд грн убытка, кроме того, они фактически достигли дефолта по еврооблигациям.

Более того, эти же гор- и обгазы Фирташа в течение многих лет крали газ у "Нафтогаза", уверены в СБУ. Только 17 марта 2023-го правоохранителям удалось установить, что в 16 облгазах Фирташа украли газ из системы "Нафтогаза" на миллиарды гривен. Только в 2021 году из-за этих действий госбюджет недосчитался 3,5 млрд гривен.

Кроме активов Фирташа, "Нафтогазу" также передали АЗС Glusco (согласно расследованиям журналистов, ранее принадлежали куму Путина Виктору Медведчуку). Однако за год "Нафтогаз", получив сеть заправок и нефтебаз, которые обогащали соратника Путина, не смог эффективно наладить работу компании. На управление "Нафтогаз" потратил 25,7 млн грн. При этом доходы компании от арестованного имущества по состоянию на июнь были в 12 раз меньше – 2,06 млн грн.

"Нафтогаз" наконец решился заметить нарушения со стороны менеджеров Фирташа, а получив полномочия, забрал премии. При этом к менеджерам самого "Нафтогаза" также есть много вопросов:

почему компания фактически объявила дефолт по еврооблигациям в 2022-м;

как с прибыльной компании НАК дошел до убытков в 40 млрд грн;

каким образом они в течение многих лет позволяли компаниям Фирташа воровать у себя газ на миллиарды гривен.

К слову, скандалы вокруг премий продолжается и в "Нафтогазе". По версии детективов НАБУ, бывший глава "Нафтогаза" Андрей Коболев издал незаконный приказ о премировании сотрудников, на основании которого сам получил 261 млн. грн. Эта сумма вроде бы превышает нормативно определенные размеры таких выплат – 37,48 млн грн. Таким образом, считает следствие, Коболеву вопреки закону переплатили почти 230 млн грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, "Нафтогаз" запустил механизм принудительного взыскания компенсации с России за активы во временно оккупированном Крыму согласно решению Гаагского арбитража. Ее размер составляет 5 млрд долларов.

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