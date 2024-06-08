⁠"Укргидроэнерго" готовит иск против РФ на 2,5 млрд евро: россиян уже известили

Генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота рассказал о намерении подать иск против России на 2,5 млрд. евро. Указанная сумма – ущерб в результате подрыва Каховской ГЭС.

"Мы готовим иск в Россию и уже направили им уведомление, претензию по уплате этой суммы, и если в течение полугода не происходит возмещения, мы будем подавать иск в международный арбитражный суд. Мы нашли возможность, как проинформировать Россию – сделали это с помощью европейских друзей и имеем отметку, что и их канцелярия, и президент их, и МИД, и все структуры, которые должны получить ту претензию, они получили", – рассказал Сирота в интервью DW.

Украина намерена восстановить Каховское водохранилище: страна потеряла 35 процентов пресной воды, это самое большое водохранилище, которое было в каскаде Днепра. Без этого объекта невозможно обеспечить водой четыре области и Крым.

"Мы потеряли судоходство, мы потеряли возможность наполнять водохранилище, пруды-охладители для Запорожской атомной станции. Мы видим, что идет обмеление колодцев, мы понимаем, что будет засол почв. И поэтому однозначно водохранилище нужно восстанавливать", - говорит он.

Подрыв Каховской станции приобрел международный резонанс, многие юридические компании готовы защищать в судебном процессе Украину по возмещению Россией этих убытков, говорит гендиректор.

"То есть такая работа ведется с международными донорами. Что касается стоимости новой Каховской ГЭС, то мы планируем, что она будет несколько мощнее. Потому что бывшая имела мощность 343 МВт, и мы планировали достроить там еще одну станцию мощностью 270 МВт, то есть примерно 615 МВт", – говорит Сирота.

Как сообщал OBOZ.UA, глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий ранее отметил: полностью отказаться от отключений электроэнергии Украине удастся нескоро.

Режимов отключения света всего два: аварийный и плановый. К примеру, графики почасовых отключений (ГБО) вводятся заблаговременно и с предупреждением.

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