Украинцы путают контрафакт с контрабандой: таможенники объяснили, что нужно знать

Украинцам следует четко различать: контрафакт – это подделка, а контрабанда – способ нелегального перемещения товаров через границу. В то же время существует конфискат, но его реализация происходит исключительно через официальные аукционы Prozorro.Продажи и "СЕТАМ", а так называемые "магазины конфиската" не имеют к этому никакого отношения.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины. Многие воспринимают их как синонимы, ведь в обоих случаях речь идет о нелегальном товаре. Однако между ними есть существенная разница, которая влияет и на бизнес, и на безопасность каждого из нас.

Что такое контрафакт

Контрафактная продукция – это товары, изготовленные с нарушением прав интеллектуальной собственности. Чаще всего они маскируются под продукцию известных брендов: лекарства, алкоголь, сигареты, духи, одежда, бытовая техника. Такие товары:

производятся без соблюдения стандартов и технологий;

часто содержат токсичные и опасные составляющие;

могут представлять угрозу жизни и здоровью потребителей;

разрушают честную конкуренцию и наносят ущерб государственному бюджету.

Что такое контрабанда

Контрабанда касается не производства, а именно перемещения товаров через государственную границу. Это:

незаконный ввоз или вывоз продукции вне таможенного контроля;

сокрытие от таможни;

попытки избежать уплаты налогов и сборов.

Через контрабандные каналы в Украину могут попадать как контрафактные, так и вполне оригинальные товары. Но главная опасность заключается в том, что вместе с "обычной" контрабандой часто ввозят и запрещенные предметы – наркотики, психотропные вещества, оружие. И контрафакт, и контрабанда наносят одинаково серьезные удары по экономике:

государство теряет миллиарды гривен таможенных поступлений;

легальный бизнес оказывается в неравных условиях;

растет теневая экономика, которую трудно контролировать.

Но самое главное – это опасность для потребителей. Поддельные лекарства в аптеках, токсичные игрушки в руках детей или некачественный алкоголь на праздничном столе - все это реальность, которую создает контрафакт.

Как работает система изъятия и реализации нелегальных товаров

Государственная таможенная служба ежегодно изымает сотни партий товаров: от одежды и техники до автомобилей и промышленного оборудования. Это может быть продукция, которая фигурирует в делах о нарушении таможенных правил, оставленная владельцами после завершения срока пребывания на таможне или официально переданная государству. Дальнейшая судьба изъятого имущества строго регламентирована законом:

большинство лотов выставляются на электронные аукционы Prozorro.Продажи;

конфискованное имущество реализуется через ГП "СЕТАМ";

в случае нереализации товар может быть передан бесплатно (например, на нужды армии или общин), переработан или уничтожен.

Важно, что все "магазины конфиската" не имеют отношения к таможне. Это лишь маркетинговые трюки для привлечения внимания покупателей. Единственный легальный способ купить изъятое имущество – через открытые электронные торги.

Цены на таких аукционах уже включают все таможенные платежи, а средства от продаж направляются в государственный бюджет. Поэтому каждая официальная покупка – это не только выгодное приобретение, но и вклад в финансовую стабильность страны.

