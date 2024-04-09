Украинцы продают старые "айфоны": сколько стоит iPhone X в 2024 году

Смартфон iPhone X, также известный как "Айфон 10", вышел еще в сентябре 2017 году, но до сих пор, почти через семь лет, пользуется популярностью. Купить iPhone X на 256 Гб у официальных продавцов уже нельзя, но телефоном активно торгуют на вторчном рынке – по цене от 4,2 тыс. до 9 тыс. грн в зависимости от места покупки и состояния гаджета.

Об этом свидетельствует мониторинг OBOZ.UA. 256-гигабайтный "Айфон 10" в Украине продают как на специализированных сайтах про торговле б/у техникой, так и непосредственно с рук.

Цены при этом довольно разные. Купить б/у iPhone X а 256 Гб в рабочем состоянии в частных объявлениях предлагают по цене от 4,2 тыс. грн. Под ремонт гаджет продают и по 2,5-3 тыс. грн.

Впрочем, найти качественный б/у iPhone X, не имеющий неисправностей, на вторичном рынке достаточно сложно. Покупка "Айфона" "с рук" может быть связана с риском, поэтому специалисты советуют по возможности проверять телефон еще до его приобретения.

Уже проверенные б/у гаджеты обещают сайтах по продаже подержанной техники. Такие специализированные магазины предлагают старые "Айфоны" по 7-9 тыс. грн.

Эта цена б/у "Айфона" соизмерима со стоимостью новых бюджетных гаджетов. К примеру, за те 7-9 тыс. грн можно купить Xiaomi Redmi Note 12, 12S и 13, Motorola G72, Moto G54 12 на 256 Гб. или же Samsung Galaxy A24 на 128 Гб. При этом устройство от Apple 2017 года все же относится к премиум-классу.

iPhone X в свое время привел к революции в мире гаджетов. Именно после выхода этой модели безрамочный дисплей с вырезом стал фирменной чертой смартфонов.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, чтобы купить новый iPhone 15 на 128 ГБ в разных странах мира нужно заплатить от 741 до 1729 долларов. В Украине цена iPhone 15 составляет 37 тыс. грн, то есть около 948 долларов в эквиваленте. Это ставит Украину на седьмое место из 30 в рейтинге дешевизны iPhone 15 (в долларовой цене).

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