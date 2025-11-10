Украинцы могут заработать на собственных генераторах: сколько и что для этого нужно

Украинцев и бизнес призывают оплачиваемо предоставлять собственные генераторы для поддержки мобильной связи во время блэкаутов – за питание базовой станции можно получать 110-140 грн в час. Для участия достаточно иметь генератор от 7,2 кВт.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации. Из-за регулярных ракетных ударов по энергетической инфраструктуре и рисков длительных отключений света, базовые станции мобильных операторов снова оказываются под угрозой остановки.

А вместе с ними – возможность позвонить скорой, получить сигнал "Воздушная тревога" или просто узнать, все ли в порядке с близкими. Чтобы усилить устойчивость мобильной сети, Минцифры запустил проект "Генератор связи". Его суть проста, если у предприятия или частного лица есть генератор достаточной мощности, они могут временно запитать им базовую станцию оператора и получать оплату за каждый час работы. Условия проекта прозрачны и одинаковы по всей стране:

нужен генератор мощностью от 7,2 кВт ;

; оплата составляет примерно 110–140 грн за час работы.

Примеры расчета

12 часов работы генератора физического лица → около 1 320 грн;

→ около 12 часов работы генератора юрлица → около 1 720 грн.

Сумма может колебаться в зависимости от конкретной локации и технических параметров базовой станции. Процедура максимально упрощена:

позвоните на горячую линию: 0 800 33 63 63 28 (пн-пт – с 9:00 до 18:00).

оператор определит ближайшую базовую станцию и предварительно рассчитает ориентировочную оплату.

контакты передаются мобильному оператору – он свяжется, проверит технические возможности и заключит соглашение.

владелец генератора самостоятельно заправляет и обслуживает его, подключение к базовой станции обеспечивают специалисты оператора.

То есть никаких сложных работ или "лазить под напряжением" не нужно – все делают технические службы. Во время блэкаутов связь становится критической инфраструктурой наравне с больницами и водоканалами. Именно через мобильную сеть украинцы:

вызывают скорую, полицию или ГСЧС;

получают сигналы о ракетных угрозах;

поддерживают связь с семьей;

могут работать и передавать данные.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, свет в Украине будут отключать как минимум до конца отопительного сезона – из-за ударов по подстанциям и ежедневного выбивания генерации вернуться к жизни без графиков сейчас невозможно. В зависимости от масштаба атак и скорости восстановления украинцы могут столкнуться с долговременными отключениями.

