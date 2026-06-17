Украинцы массово снимают "микроквартиры": сколько стоит такое жилье и почему спрос резко вырос

За последние пять лет в Украине "микроквартиры" площадью 20–30 квадратных метров значительно подорожали, а в некоторых городах на западе страны их стоимость выросла в три-четыре раза. В то же время спрос на аренду такого жилья активно растет, при этом покупают компактные квартиры преимущественно в западных регионах, где они остаются одним из самых популярных форматов доступного жилья.

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Об этом сообщают аналитики профильного агентства по поиску недвижимости. По сравнению с довоенным 2021 годом аренда небольших квартир подорожала во всех областных центрах.

Наиболее заметный рост наблюдается в западных регионах, которые после начала полномасштабной войны стали одним из главных центров внутренней миграции. Абсолютным рекордсменом стал Ивано-Франковск. За пять лет медианная стоимость аренды компактного жилья здесь выросла более чем в три раза – на 217%, до 9,5 тысячи гривен в месяц.

Второе место занял Ужгород, где аренда "микроквартиры" подорожала на 175% и достигла 11 тысяч гривен. Высокие темпы роста также демонстрируют Тернополь, Черновцы, Львов, Луцк и Ровно. Особого внимания заслуживает Львов, который остается самым дорогим городом для аренды небольших квартир. Средняя стоимость такого жилья здесь достигла 13 тысяч гривен в месяц.

В столице ситуация также демонстрирует значительное подорожание. В Киеве аренда квартир площадью 20-30 квадратных метров стоит около 12 тысяч гривен, что на 60% больше, чем до войны. Рост цен не отпугнул арендаторов, наоборот, количество желающих арендовать компактное жилье существенно увеличилось.

Наибольший рост спроса зафиксирован в Ужгороде, где количество откликов на объявления увеличилось на 263%. Значительный рост также наблюдается в Полтаве, Житомире, Львове и Тернополе. Эксперты объясняют это несколькими факторами.

Во-первых, небольшие квартиры остаются самым доступным вариантом для молодежи, студентов и внутренне перемещенных лиц. Во-вторых, даже несмотря на подорожание , они все еще обходятся дешевле полноценных однокомнатных или двухкомнатных квартир.

На рынке продажи ситуация выглядит несколько иначе. Цены на "микроквартиры" также стремительно растут, но спрос повышается значительно медленнее. Самым дорогим городом для покупки компактного жилья стал Львов. В мае 2026 года медианная стоимость квартиры площадью 20-30 квадратных метров здесь достигла 2,4 миллиона гривен, что почти втрое больше, чем пять лет назад.

В Луцке и Киеве цены также приблизились к отметке в 1,8 миллиона гривен. В Ивано-Франковске стоимость такого жилья за пять лет выросла почти в четыре раза и достигла 1,7 миллиона гривен. Существенное подорожание зафиксировано также в Тернополе, Ровно, Черновцах, Ужгороде, Хмельницком, Черкассах и Житомире.

Несмотря на стремительный рост цен, спрос на покупку компактного жилья увеличивается далеко не везде. Наиболее активно интерес к таким квартирам рос только в западных регионах страны. В Тернополе и Ужгороде количество откликов на объявления о продаже "микроквартир" выросло более чем на 140%, во Львове — на 72%, в Ивано-Франковске — почти на 90%.

В других городах спрос либо остался на довоенном уровне, либо рос очень медленно. Специалисты рынка объясняют это тем, что при покупке жилья люди все чаще стремятся инвестировать в более просторные квартиры. Если для аренды 20-30 квадратных метров часто бывает достаточно, то для постоянного проживания покупатели стремятся получить больше комфорта и пространства.

Одной из главных причин популярности небольшого жилья стало изменение структуры спроса после начала полномасштабной войны. Западные области приняли сотни тысяч переселенцев, что привело к резкому увеличению спроса на доступные квартиры.

Также важную роль играет финансовый фактор. Из-за общего подорожания недвижимости небольшие квартиры для многих украинцев остаются единственной реальной возможностью арендовать или приобрести собственное жилье. Кроме того, "микроквартиры" часто рассматриваются как инвестиционный актив. Владельцы рассчитывают на стабильный спрос со стороны арендаторов и быструю окупаемость вложенных средств.

Эксперты прогнозируют, что интерес к компактному жилью сохранится и в дальнейшем, особенно в крупных городах и регионах с высокой миграционной нагрузкой. В то же время темпы роста цен могут постепенно замедляться из-за ограниченных финансовых возможностей покупателей.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Прага стала самым недоступным городом Европы для покупки жилья –: обычному жителю придется откладывать всю зарплату почти 16 лет, чтобы приобрести квартиру площадью 70 квадратных метров. За последние 10 лет цены на новостройки в Праге выросли на 180%, тогда как зарплаты увеличились лишь на 80%.

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