Украинцы массово покупают недвижимость в стране ЕС: сколько стоит жилье

Болгария характеризуется самыми низкими ценами на недвижимость в Евросоюзе, что сделало эту страну привлекательной для инвестиций, особенно в курортных городах и крупных центрах. Благодаря этому граждане Украины вошли в список самых активных покупателей болгарской недвижимости, а среди самых популярных объектов – квартиры в жилых комплексах за от 60 тыс. евро.

Видео дня

Об этом, как сообщает Open4Business, свидетельствуют данные Болгарской ассоциации недвижимости. Отмечается, что в 2024-2025 годах иностранцы сформировали значительную долю сделок на болгарском рынке недвижимости.

ТОП-10 стран покупателей недвижимости в Болгарии

Великобритания;

Германия;

Греция;

Израиль;

Румыния;

Турция;

Италия;

Россия;

Украина;

Польша.

Ситуация на рынке

Из-за повышенного со стороны иностранцев цены на жилье в Болгарии растут. За год стоимость недвижимость на морских курортах увеличилась в среднем на 8-10%, в Софии – на 6-7% .

Самыми востребованными являются объекты на черноморском побережье (Варна, Бургас, Несебр), а также в популярных для зимнего туризма горных регионах (Банско, Пампорово). Популярные варианты:

квартиры в новостройках среднего сегмента стоимостью от 60 тыс. евро;

апартаменты для сдачи в аренду туристам.

Интерес украинцев обусловлен не только временной релокацией из-за полномасштабной войны, но и инвестиционными мотивами – возможностью сдачи жилья в аренду в курортных городах. В то же время аналитики прогнозируют дальнейший рост спроса со стороны граждан Украины, а также Израиля и других стран ЕС, где цены на жилье значительно выше, чем в Болгарии.

Также OBOZ.UA сообщал, что украинцы сохраняют высокий интерес к недвижимости в Испании. В целом спрос со стороны иностранцев на жилье в этой стране за год вырос на 11%, а также на 46%, по сравнению с прошлым десятилетием. Всего во втором квартале 2025 года на граждан других стран пришлось 14,1% сделок на рынке недвижимости. Украинцы за этот период заключили 772 сделки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!