Не хотят снимать жилье и активно берут ипотеку: в стране ЕС наметилась тревожная тенденция с беженцами из Украины

Украинцы стали крупнейшей группой иностранных заемщиков в Польше, оформив кредитов более чем на 13,6 млрд злотых, из которых 78% – ипотека. Такая тенденция свидетельствует о намерении значительной части наших граждан оставаться в Польше надолго, что с одной стороны открывает им новые перспективы, а с другой – создает критические риски для Украины.

Видео дня

Об этом пишет местное издание inPoland. Польша уже несколько лет подряд остается главным направлением трудовой миграции для украинцев.

После начала полномасштабной войны поток наших граждан в эту страну только вырос, а вместе с ним выросло и количество тех, кто не ограничивается арендой, а стремится приобрести собственное жилье. Это свидетельствует о глубокой интеграции украинцев в польское общество и их намерениях оставаться там надолго.

По данным Бюро кредитной информации Польши, по состоянию на конец июня 2025 года украинцы оформили кредиты на сумму более 13,6 миллиарда злотых. Из них около 78% составляет ипотека – это означает, что десятки тысяч украинских семей делают ставку именно на собственное жилье, а не на временную аренду.

Всего 184 тысячи граждан Украины имеют активные кредитные обязательства в польских банках, это делает украинцев абсолютными лидерами среди всех иностранцев, которые пользуются финансовыми услугами в Польше. Для сравнения: белорусы, занимающие второе место, имеют лишь 4,2 миллиарда злотых кредитов и около 24 тысяч заемщиков.

Почему украинцы покупают жилье в Польше

безопасность и стабильность: Польша предлагает понятную правовую систему, гарантии защиты имущественных прав и стабильную финансовую инфраструктуру;

Польша предлагает понятную правовую систему, гарантии защиты имущественных прав и стабильную финансовую инфраструктуру; близость к Украине: для многих семей важно оставаться в стране-соседке, где удобно поддерживать связь с родными и при необходимости возвращаться домой;

для многих семей важно оставаться в стране-соседке, где удобно поддерживать связь с родными и при необходимости возвращаться домой; интеграция на рынке труда: украинцы активно работают в различных отраслях польской экономики, что обеспечивает им стабильный доход для обслуживания ипотек;

украинцы активно работают в различных отраслях польской экономики, что обеспечивает им стабильный доход для обслуживания ипотек; долгосрочные планы: кредиты на 20-30 лет – это четкий сигнал, что значительная часть мигрантов рассматривает Польшу как страну для жизни, а не временного убежища.

Исследование OTTO Work Force Central Europe (2025) показало, что только 16% опрошенных украинцев планируют вернуться после завершения войны. Для сравнения, в 2022 году таких было почти 50%. Зато большинство, а именно 62% респондентов, заявили, что не намерены возвращаться вообще.

Такие тенденции подтверждаются и другими опросами. Согласно последним данным, только 43% украинских мигрантов рассматривают возможность возвращения, тогда как в 2022 году этот показатель достигал почти 75%. Такое изменение является тревожным сигналом для Украины.

Большое количество украинцев, которые интегрируются в Польше и не планируют возвращаться, создает серьезные вызовы для будущего нашего государства. Уже сейчас эксперты подсчитывают, что экономика Украины может ежегодно терять до 7,8% ВВП, если даже часть мигрантов окончательно останется за рубежом.

Это не только прямые экономические потери, но и угроза для демографической структуры, рынка труда и социальной системы. Потеря рабочей силы, молодых специалистов и активных предпринимателей способна существенно замедлить восстановление страны после войны.

Поэтому, как отмечают аналитики, одной из главных задач государства должно стать создание условий, которые будут побуждать украинцев возвращаться. Речь идет о доступном жилье, новых рабочих местах, образовательных программах для детей, поддержке бизнеса и социальных гарантиях.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, иностранные граждане, в том числе и украинцы, сохраняют высокий интерес к недвижимости в Испании. Учитывая это, их спрос на жилье в этой стране за год вырос на 11%, а также на 46%, по сравнению с прошлым десятилетием.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!