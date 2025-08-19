Не хотят снимать жилье и активно берут ипотеку: в стране ЕС наметилась тревожная тенденция с беженцами из Украины
Украинцы стали крупнейшей группой иностранных заемщиков в Польше, оформив кредитов более чем на 13,6 млрд злотых, из которых 78% – ипотека. Такая тенденция свидетельствует о намерении значительной части наших граждан оставаться в Польше надолго, что с одной стороны открывает им новые перспективы, а с другой – создает критические риски для Украины.
Об этом пишет местное издание inPoland. Польша уже несколько лет подряд остается главным направлением трудовой миграции для украинцев.
После начала полномасштабной войны поток наших граждан в эту страну только вырос, а вместе с ним выросло и количество тех, кто не ограничивается арендой, а стремится приобрести собственное жилье. Это свидетельствует о глубокой интеграции украинцев в польское общество и их намерениях оставаться там надолго.
По данным Бюро кредитной информации Польши, по состоянию на конец июня 2025 года украинцы оформили кредиты на сумму более 13,6 миллиарда злотых. Из них около 78% составляет ипотека – это означает, что десятки тысяч украинских семей делают ставку именно на собственное жилье, а не на временную аренду.
Всего 184 тысячи граждан Украины имеют активные кредитные обязательства в польских банках, это делает украинцев абсолютными лидерами среди всех иностранцев, которые пользуются финансовыми услугами в Польше. Для сравнения: белорусы, занимающие второе место, имеют лишь 4,2 миллиарда злотых кредитов и около 24 тысяч заемщиков.
Почему украинцы покупают жилье в Польше
- безопасность и стабильность: Польша предлагает понятную правовую систему, гарантии защиты имущественных прав и стабильную финансовую инфраструктуру;
- близость к Украине: для многих семей важно оставаться в стране-соседке, где удобно поддерживать связь с родными и при необходимости возвращаться домой;
- интеграция на рынке труда: украинцы активно работают в различных отраслях польской экономики, что обеспечивает им стабильный доход для обслуживания ипотек;
- долгосрочные планы: кредиты на 20-30 лет – это четкий сигнал, что значительная часть мигрантов рассматривает Польшу как страну для жизни, а не временного убежища.
Исследование OTTO Work Force Central Europe (2025) показало, что только 16% опрошенных украинцев планируют вернуться после завершения войны. Для сравнения, в 2022 году таких было почти 50%. Зато большинство, а именно 62% респондентов, заявили, что не намерены возвращаться вообще.
Такие тенденции подтверждаются и другими опросами. Согласно последним данным, только 43% украинских мигрантов рассматривают возможность возвращения, тогда как в 2022 году этот показатель достигал почти 75%. Такое изменение является тревожным сигналом для Украины.
Большое количество украинцев, которые интегрируются в Польше и не планируют возвращаться, создает серьезные вызовы для будущего нашего государства. Уже сейчас эксперты подсчитывают, что экономика Украины может ежегодно терять до 7,8% ВВП, если даже часть мигрантов окончательно останется за рубежом.
Это не только прямые экономические потери, но и угроза для демографической структуры, рынка труда и социальной системы. Потеря рабочей силы, молодых специалистов и активных предпринимателей способна существенно замедлить восстановление страны после войны.
Поэтому, как отмечают аналитики, одной из главных задач государства должно стать создание условий, которые будут побуждать украинцев возвращаться. Речь идет о доступном жилье, новых рабочих местах, образовательных программах для детей, поддержке бизнеса и социальных гарантиях.
