Украинцев предупредили о росте цен перед праздниками: что подорожает больше всего

В Украине перед Рождеством и Новым годом ожидается умеренный рост цен на продукты для праздничных столов, в частности мясо, молочную продукцию, жиры, сало и яйца. Стремительных повышений не будет, поскольку рынок реагирует на традиционно высокий спрос, а предложение остается стабильным.

Об этом рассказал член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии СМИ. По словам эксперта, главной причиной повышения стоимости продуктов является традиция украинцев накрывать богатые праздничные столы, независимо от финансовых возможностей.

"Рост спроса дает возможность производителю продать дороже, потому что общий объем предложений более или менее постоянный, а спрос растет", – объясняет Пендзин. Таким образом, каждый год перед Рождеством, Пасхой и Новым годом украинцы сталкиваются с умеренным подорожанием продуктов.

Экономист отмечает, что хотя цены и повышаются, "стремительного роста не будет". Существуют определенные пределы, которые потребители готовы платить за праздничный стол, и именно это определяет масштаб повышения цен.

Какие продукты подорожают

Наибольшее подорожание традиционно касается категорий товаров, активно используемых для подготовки праздничных столов. По словам Пендзина, это, в частности:

мясо и мясопродукты;

молочная продукция;

жиры и сало;

яйца.

Отмечается, что эти категории всегда пользуются высоким спросом в предпраздничный период, поэтому цены на них повышаются чуть больше других продуктов. Экономист подчеркивает, что рост будет умеренным и предсказуемым, а не резким.

Для украинцев это означает, что планируя праздничные закупки, стоит учитывать незначительное повышение цен на продукты, которые используются в приготовлении традиционных блюд. Повышение цен является закономерным экономическим процессом, ведь спрос увеличивается, а предложение остается стабильным. В то же время эксперт уверяет, что подорожание не будет критическим, и позволит потребителям сохранить финансовую стабильность даже в период праздников.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине начали стремительно снижаться цены на картофель – фермеры продают его уже от 7 грн за килограмм, что делает продукт более доступным для покупателей. Нынешние цены в среднем на 58% ниже, чем в прошлом году, но для производителей это означает существенное падение доходов и рост рисков для сезона.

