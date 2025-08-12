Украинцев предупредили о росте цен на основные продукты: какую стоимость ожидать

Украинцам стоит готовиться к подорожанию зерновых и масличных культур из-за засухи и войны, которые существенно снизили урожайность в ключевых регионах. Из-за этого ожидается рост цен на хлеб, масло и другие продукты из этих культур в ближайшие месяцы.

Об этом рассказали аграрные эксперты в материале hromadske. По словам Светланы Литвин, руководительницы аналитического отдела УКАБ, в этом году прогнозируют рост урожая зерновых примерно на 3% (до 57,7 млн тонн), но одновременно уменьшение масличных культур на 6% (до 19,9 млн тонн).

Однако официальный правительственный прогноз более сдержанный и ожидает снижения урожая зерновых и масличных культур примерно на 5%. Из-за этого Национальный банк Украины уже снизил прогноз экономического роста страны в 2025 году с 3,1% до 2,1%, указывая на неблагоприятные погодные условия, существенно влияющие на аграрный сектор.

В этом году аграрии столкнулись с целым рядом негативных погодных факторов. Осенью прошлого года посеяли примерно ту же площадь, что и раньше, около 20 миллионов гектаров, добавились лишь 270 тысяч гектаров разминированных земель, которые фактически не повлияли на общий урожай. По состоянию на начало августа уже намолотили 15,5 млн тонн зерна – это на 63,5% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года.

Причины проблем – это долговременная засуха осенью и весной, низкий уровень влаги в почве, морозные заморозки в весенний период, а также дожди во время сбора урожая, которые ухудшают качество зерна. Значительная часть юга и востока страны страдает от засухи – в шести областях (Донецкая, Николаевская, Одесская, Херсонская, Днепропетровская, Запорожская) ситуация критическая. Николаевщина, например, потеряла практически весь урожай кукурузы и половину подсолнечника.

Зато более благоприятная погода в северных и западных регионах позволяет частично компенсировать эти потери. Фермеры, такие как Сергей Леонов с Киевщины, отмечают, что в их регионе урожай зерновых и масличных будет даже лучше, чем в прошлом году, благодаря своевременным дождям и правильным срокам посева.

Кроме погоды, значительный удар по аграрному сектору наносит продолжающаяся война. Вражеские обстрелы вызвали пожары на полях Запорожской области, уничтожив около 700 гектаров зерна. Правительство уже увеличило финансовую поддержку аграриям в прифронтовых регионах, преимущественно для восстановления систем орошения.

Еще одна большая проблема – распространение саранчи, особенно в центральных и южных областях. Сарана питается злаковыми и овощными культурами и размножается в условиях глинистых почв вблизи водоемов. Ее перемещение усиливает ветер, что затрудняет борьбу с ней.

Если с зерновыми хоть и сложно, но не катастрофично, то овощи и фрукты в 2025 году прогнозируют со значительными проблемами. По данным Национального банка, урожай овощей в этом году вырастет на 11,5%, картофеля — на 10,7%, однако плодово-ягодных культур – снизится на 12,4%.

Однако оценки производителей и аналитиков по урожаю картофеля более пессимистичны — они ожидают уменьшения на 25-30% из-за весенних заморозков и нестабильной погоды в июле, особенно на Киевщине и юге. Овощи, такие как капуста, морковь, свекла, лук, имеют хорошие урожаи. Их предложение на рынке растет, что приводит к снижению цен.

Ситуация с фруктами значительно хуже. Ягодные культуры, в частности облепиха, потеряли около 10% из-за заморозков, а земляника, малина, голубика имеют существенное ухудшение качества и объемов. Украинские персики пострадали настолько, что сейчас 90% рынка занимает импорт.

Аналитики отмечают, что погода в августе, который еще продолжается, будет критической для окончательного урожая как зерновых, так и овощно-фруктовых культур. Слишком высокая температура и засуха могут значительно снизить количество и качество будущего урожая.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине стоимость хлеба в ближайшее время может вырасти до 55 грн за буханку, и главным фактором этого будет подорожание топлива. Отмечается, что форс-мажоры, такие как разрушение производственных мощностей из-за обстрелов, способны ускорить этот процесс.

