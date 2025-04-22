Украинцев поили поддельным алкоголем: где был риск купить "паленку"

В Киевской и Житомирской областях разоблачили подпольное производство алкогольных напитков – в частности, водочных изделий. Продавали же "паленку" как розничными, так и оптовыми партиями.

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Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ). Там отметили: для производства его организаторы закупили как оборудование, так и сырье с материалами.

"Бюро экономической безопасности в Киевской области прекратило подпольное производство алкогольных изделий. ... Примерная стоимость изъятых товарно-материальных ценностей составляет более 1,5 млн грн", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: в рамках дела были проведены обыски по адресам расположения незаконного производства алкоголя и его продажи. А кроме того:

мест проживания фигурантов;

их транспортных средств.

В результате этих обысков были изъяты черновые записи, компьютерная техника, финансово хозяйственная документация. А кроме того:

флешносители;

транспортные средства;

оборудование для смешивания и разлива алкогольной продукции;

сырье для производства;

разлитая в тару разного объема готовая алкогольная продукция.

"Расследование продолжается. Устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности", – рассказали в Бюро.

Алкоголь подделывают по всей Украине

Ранее же в Днепропетровской области выявили нелегальное производство алкогольных напитков – в частности, коньяка. Оно было налажено на производственных мощностях компании, которая ранее была лишена лицензии. При этом продукцию делки разливали в 6-литровые пластиковые емкости с этикетками производителя минеральной воды.

Также были разоблачены функционеры Украинской Православной Церкви (УПЦ МП), которые подпольно производили вино в Киевской и Ривненской областях. Реализовывали фальсификат розничными и оптовыми партиями.

Как сообщал OBOZ.UA, подделывают в Украине и бензин. К примеру, ранее в Киеве разоблачили подпольную АЗС – она работала без лицензий на хранение и продажу топлива. Во время обысков на ней было изъято среди прочего свыше 6,3 тонны ресурса, а специальное оборудование демонтировано. В настоящее время работа заправки остановлена.

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