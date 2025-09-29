Украинцев накормят импортом: цена отечественного продукта сильно взлетит

В Украине ожидается сокращение производства сыра, а на рынке станет больше импортного продукта. Это связано с дальнейшим падением цен на сыр в Евросоюзе и ростом его стоимости от отечественных производителей.

Как сообщает Инфагро, хотя в сентябре украинские сыроделы удержали уровень продаж, в октябре ожидается рост импорта сыра из Евросоюза. По данным аналитиков, из-за экономической привлекательности его закупают как торговые сети, так и мелкие игроки – они импортируют сыры, фасуют их в Украине и продают с прибылью.

Что ждет сыроделов

"На фоне более дешевого импорта украинским производителям будет сложнее конкурировать. Отечественный сыр дороже и дистрибьюторы все чаще выбирают более выгодные варианты. Ожидается, что осенью импорт будет расти, а производство украинского сыра – будет сокращаться", – констатируют эксперты.

Впрочем на некоторую сырную продукцию от отечественных сыроделов спрос растет как внутри, так и за рубежом. Речь идет о сырных продуктах и плавленый сыр.

Но следует заметить, что сырные продукты и плавленые сыры менее полезны, чем твердые. Если твердый сыр изготавливают только из молока, то в сырном продукте его менее 20%, а остальные – это растительные жиры (чаще всего – кокосовое масло) и другие заменители молочного сырья. А плавленые сыры плавленый содержат значительно больше соли, фосфатов и жиров, а часто – еще и химические добавки, которые улучшают его текстуру и срок годности, но вредят здоровью.

Цены на сыр

Согласно данным Государственной службы статистики, в августе средняя цена твердого сыра от производителя выросла на 2,5% по сравнению с июлем - до 232,5 тыс. грн/тонна. Зато мировые цены на сыр в августе снизились на 1,8%, что способствует росту импорта в Украину.

Украину заваливают польским сыром

Если раньше магазины заполняли преимущественно сыром от отечественных производителей, то сегодня ситуация резко изменилась – более 50% полок украинских супермаркетов занимает импорт. Это ставит под угрозу развитие отечественной отрасли, а уже осенью ожидается повышение цен на молочные продукты примерно на 5%.

Наибольшая доля среди импортных сыров приходится на Польшу, которая не только активно поставляет, но и продает сыр дешевле, чем украинский. Это связано с тем, что за последнее десятилетие польские производители совершили мощный рывок в развитии перерабатывающей отрасли.

Благодаря финансовой поддержке Европейского Союза польские заводы смогли модернизировать производство, снизить себестоимость и выйти на более выгодные условия для реализации. В результате – несмотря на то, что сырье в Польше стоит дороже, готовый сыр получается дешевле.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что экспорт сырных продуктов показал в июле самые высокие темпы роста – их вывезли вдвое больше, чем год назад. Самый весомый фактор этого скачка – снижение конкурентоспособности российской продукции в странах Средней Азии.

