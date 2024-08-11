Кассиры в супермаркетах не хотят принимать гривни определенных номиналов: как действовать покупателям

Кассиры в украинских супермаркетах и магазинах могут отказаться принимать те или иные купюры и монеты. Аргументировать это они могут тем, что им нечем давать сдачу. Однако подобное поведение является нарушением законодательства.

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Как объяснили эксперты "Защиты прав потребителей", в таком ситуации покупателям следует пожаловаться администрации супермаркета. Ведь кассиры обязаны принимать у покупателей банкноты и монеты всех номиналов.

Более того, подчеркивается, в обязанности кассиров входит следить за тем, чтобы в кассе были необходимые для сдачи деньги. Причем делать это самостоятельно.

"Проблема "у меня нет сдачи" – не ваша, а кассира. Если кассир продолжает говорить так, обращайтесь к руководству магазина и сообщайте, что кассир перекладывает на вас свои обязанности", – рассказали эксперты.

При этом отмечается: настойчивое требование определенной суммы является перекладыванием обязанностей на покупателя. Как и понуждение к размену банкноты крупного номинала в другом месте.

Нужно ли платить за испорченный товар: главное правило

Вместе с тем, сотрудники супермаркетов и магазинов не имеют права требовать от покупателей оплату за поврежденный или разбитый товар. Единственное условие – порча должна быть неумышленной.

"Законодательство защищает потребителей, если товар был поврежден случайно. Согласно статье 323 Гражданского кодекса Украины, риск случайного уничтожения или повреждения имущества лежит на его владельце, если иное не предусмотрено договором или законом. Покупатель не является владельцем товара до момента его оплаты", – указывают эксперты.

Также недопустимо принуждение потребителя к покупке товаров ненадлежащего качества или товаров, которые ему не нужны. Следовательно, никто не вправе заставить покупателя оплачивать поврежденный или разбитый товар.

В то же время, отмечается, если же представители заведения настаивают на вине клиента, то должны доказать ее в суде – ведь самостоятельно взимать такие выплаты они не имеют права. Покупателям же в таком случае следует вызывать полицию.

Как сообщал OBOZ.UA, охранники же в магазинах и супермаркетах зачастую не представляют эти заведения – поскольку работают по найму от других компаний. А потому они не имеют права заставлять покупателей оплачивать испорченный товар.

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