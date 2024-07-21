Украинцам без высшего образования готовы платить более 35 тысяч: вакансии в Киеве

В Украине хорошие деньги можно зарабатывать без высшего образования – в частности, имея рабочую профессию. К примеру, в Киеве работодатели готовы платить представителям некоторых специальностей 35 тыс. грн и более.

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В частности, в среднем 42,5 тыс. грн предлагают тонировщикам. При этом в целом по Украине таким специалистам, по данным крупного кадрового портала, готовы платить намного меньше – в среднем 35 тыс. грн.

В то же время, отдельные компании в Киеве предлагают намного больше. Так, на популярном сайте поиска работы можно найти вакансию тонировщика, платить по которой обещают до 70 тысяч.

Автослесарям в Киеве готовы платить в среднем 40 тыс. грн. Тогда как по Украине существенно меньше – 35 тыс. грн.

Экскаваторщики в столице могут получать в среднем 35 тыс. грн. Столько же составляет и средняя зарплата для представителей этой профессии по Украине. При этом в Днепре экскаваторщики могут зарабатывать еще больше – в среднем, 41,5 тыс. грн.

Каких специалистов Украине нужно будет сразу 1,5 миллиона

В то же время, по словам директора Научно-технического центра Академии строительства Украины Ивана Перегинца, для того чтобы максимально быстро – в течение 5-10 лет – восстановить разрушения, причиненные войной, Украине понадобится около 1,5 млн строителей. Ведь Россия уже разрушила в стране более 60 млн квадратных метров жилья. Он отметил: до полномасштабной войны в стране было 300 тыс. строителей.

При этом он подчеркнул: проводить восстановление по примеру того, как это делалось после Второй мировой войны, нельзя. Ведь экономическая формация изменилась.

"Те новостройки, которые были после Второй мировой войны, обслуживали промышленность, которая была в рамках каких-то городов. Сегодня возникает вопрос субурбанизации – переноса основных экономических и промышленных объектов на территорию городов, например создание индустриальных технологических парков", – констатировал эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время украинские предприятия вынужденно увеличивают зарплаты – для привлечения работников. Причина – нехватка рабочей силы.

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