Украинцам ввели почасовые графики отключения? В ДТЭК объяснили, что происходит

По Украине начали распространяться фейки о якобы введении почасовых отключений света в разных городах. На самом деле пока применяются только экстренные отключения, и энергетики призывают доверять исключительно официальным источникам информации.

Видео дня

Об этом сообщает ДТЭК. В социальных сетях, в частности в популярных Telegram-каналах, в последние дни активно распространяются ложные сообщения о якобы введении почасовых графиков отключений.

В ДТЭК заявили, что пока никаких почасовых графиков отключений не введено, а аварийные отключения, если и происходят, – это оперативная реакция на последствия обстрелов или повреждения энергетической инфраструктуры, а не системное ограничение подачи электроэнергии.

"Мы первыми сообщим о возможном применении графиков отключений – только после команды от "Укрэнерго". Пожалуйста, доверяйте только официальным источникам," – подчеркнули в компании. Представители ДТЭК отметили, что в случае необходимости почасовых отключений, именно компания сообщит об этом первой в своих официальных каналах коммуникации.

Отмечается, что это касается города Киева, а также Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областей, которые обслуживает ДТЭК. После массированных атак России на энергетическую инфраструктуру украинцы снова активно следят за ситуацией в энергосистеме, опасаясь возвращения к длительным отключениям.

Именно этим, по словам экспертов, пользуются недобросовестные источники информации, которые публикуют фейковые графики или сообщения о якобы новых ограничениях электроснабжения. Энергетики призывают граждан не доверять непроверенным источникам, особенно анонимным Telegram-каналам, и проверять данные исключительно на официальных страницах ДТЭК, "Укрэнерго" и местных властей.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, из-за обстрелов энергетической инфраструктуры и рисков введения графиков отключений по всей Украине люди массово скупают зарядные станции. Сейчас на рынке цены еще не успели резко вырасти, в частности стоимость самой дешевой модели EcoFlow сейчас составляет 11 999 грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!