Украинцы бросились скупать генераторы и "экофлоу": как изменились цены на зарядные станции

Из-за обстрелов энергетической инфраструктуры и рисков введения графиков отключений по всей Украине люди массово скупают зарядные станции. Сейчас на рынке цены еще не успели резко вырасти, в частности стоимость самой дешевой модели EcoFlowсейчас составляет 11 999 грн.

Видео дня

О росте спроса подчеркнул соучредитель Monobank Олег Гороховский, а OBOZ.UA собрал актуальные цены на самые популярные модели зарядных станций. "Через йо**ну русню видим вновь огромный спрос на зарядные станции", – говорится в сообщении.

После новых обстрелов энергетической инфраструктуры и предупреждений о возможных зимних графиках отключений, украинцы снова бросились покупать портативные зарядные станции. Спрос на эти устройства вырос в несколько раз.

Почему украинцы массово покупают зарядные станции

Отключение электроэнергии в Украине – не новое явление, однако в этом году ситуация может быть особенно напряженной. Из-за повреждения энергетических объектов после массированных атак России, многие регионы могут оставаться без света по несколько часов или даже суток.

Украинцы помнят прошлую зиму, когда энергосистема работала на пределе. Именно поэтому все больше семей пытаются заранее приобрести зарядные станции, чтобы обеспечить себя минимальной автономностью – поддержать работу холодильника, роутера, ноутбука или освещения.

Самые популярные модели EcoFlow: цены и характеристики

Зарядные станцииEcoFlow остаются самыми популярными среди украинцев благодаря мощности, быстрой зарядке и возможности одновременного подключения большого количества устройств. OBOZ.UA собрал стоимость лучших моделей.

EcoFlow RIVER 2

мощность – 300 Вт;

текущая цена – 11 999 грн;

цена в начале 2023 года – 16 900 грн;

вес 3,5 кг, зарядка за 1 час, может одновременно питать до пяти устройств.

EcoFlow RIVER 2 Max

мощность – 500 Вт;

текущая цена – 20 074 грн;

цена в начале 2023 года – 32 900 грн;

вес 6 кг, заряжается за 1 час, поддерживает до восьми устройств.

EcoFlow RIVER 2 Pro

мощность – 800 Вт;

текущая цена – 21 850 грн;

цена в начале 2023 года – 43 900 грн;

вес 7,8 кг, зарядка до 80% за 56 минут, может одновременно питать до десяти устройств.

EcoFlow DELTA 2

мощность – 1800 Вт;

текущая цена – 38 000 грн;

цена в начале 2023 года – 64 900 грн;

вес 12 кг, зарядка до 80% за 50 минут, одновременное подключение до 13 устройств.

EcoFlow DELTA Pro

мощность – 3600 Вт;

текущая цена – 97 999 грн;

цена в начале 2023 года — 130 900 грн;

вес 45 кг, время зарядки — почти два часа, поддержка до 14 устройств.

Чтобы определить, какая модель подходит именно вам, можно воспользоваться специальным онлайн-калькулятором, который позволяет рассчитать необходимую мощность и емкость станции в зависимости от количества и типа устройств, которые планируется запитать. Например, если вы хотите одновременно подключить роутер (12 Вт), лампу (10 Вт), телевизор (75 Вт) и холодильник (100 Вт), калькулятор рекомендует выбирать станцию с минимальной емкостью 2640 Вт-ч.

Такой подход помогает избежать лишних расходов и подобрать оптимальный вариант для вашего дома. Украинцы уже делают запасы энергетического оборудования, генераторов и павербанков. И если раньше зарядные станции покупали в основном предприниматели или владельцы частных домов, то сейчас стабильно активно заказывают обычные семьи в многоэтажках.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, обстрелы украинской энергетики вызывают отключения электроэнергии и перепады напряжения. Чтобы это не испортило технику и электронику, следует отключать энергетические приборы из розеток, а также установить реле напряжения или источник бесперебойного питания.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!