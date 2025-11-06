Украинцам придется платить значительно больше: стоимость популярных продуктов выросла

В Украине молочные продукты дорожают из-за высоких производственных затрат и подорожания электроэнергии. Средняя цена на молоко, кефир, творог, сметану и йогурты выросла на 15-27% по сравнению с прошлым годом, хотя некоторые виды продукции немного подешевели за последний месяц.

Видео дня

Об этом сообщает аналитик Ассоциации производителей молока Георгий Кухалейшвили. По его словам, слабый спрос на свежую молочную продукцию тоже влияет на цены.

Молоко и кефир

За последний месяц некоторые виды молочных продуктов немного подешевели. Например, пастеризованное молоко в пленке жирностью до 2,6% стоит в среднем 47,61 грн за кг, что на 59 коп. (-1%) меньше по сравнению с предыдущим месяцем, но на 20% дороже, чем в прошлом году. Молоко в пластиковой бутылке такой же жирности в среднем стоит 66,52 грн/кг, что на 1,7% больше за месяц и на 22% больше, чем в прошлом году.

Кефир жирностью 2,5% в пленке стоит 57,16 грн за кг (+1% по сравнению с месяцем назад, +17% по сравнению с прошлым годом), а в пластиковой бутылке – 78,92 грн за кг (+3% за месяц, +22% за год). Самые дешевые бренды, как "Кефир" или "Радимо", предлагают продукцию по цене от 46 до 68 грн за кг, тогда как самые дорогие марки, например "Яготинский" или "Молокия", стоят от 62 до 80 грн за кг.

Сметана и йогурты

Сметана жирностью 15% в стаканах стоит 189,99 грн за кг (+1,5% за месяц, +21% за год), а в пленке – 150,45 грн за кг (+1% за месяц, +27% за год). Самые дешевые варианты в упаковках по 300-350 г стоят от 128 до 143 грн за кг, самые дорогие – от 168 до 232 грн за кг, в зависимости от бренда.

Йогурты питьевые жирностью 1,6–2,8% в пластиковых бутылках стоят 114,49 грн/кг, что немного снизилось на 1,1% по сравнению с месяцем, но на 16% больше, чем год назад. Йогурт ложковый таких же жирностей в стаканах стоит 162,75 грн/кг (+1% за месяц, +9% за год). Самые дешевые йогурты – "Мукко" и "Крестьянский" – стоят от 111 до 118 грн/кг, самые дорогие – "Молокия" и "Ферма По-турецки" – от 134 до 165 грн/кг.

Сыры и сливочное масло

Сыр кисломолочный жирностью 9% стоит в среднем 288,91 грн за кг (-2% за месяц, + 15% за год). Сливочное масло 72,5-73% украинского производства стоит 588,80 грн/кг, что на 0,4% больше, чем месяц назад, и на 18% дороже за год. Самые дешевые варианты в 180-граммовых упаковках – "Ашан"(466,11 грн/кг), самые дорогие – "Ферма"(730 грн/кг). Импортное масло "Президент" стоит 960 грн/кг, что на 63% дороже украинского.

Сыры твердых сортов также подорожали. "Украинский" 50% – 603,46 грн/кг (+2,2% за месяц, +22% за год), "Голландский" 45% – 598,44 грн/кг (+1,5% за месяц, +22% за год). Моцарелла 45% – 622,52 грн/кг (+3% за месяц, +24% за год). Отечественный сыр "Гауда" 45% подешевел на 4% до 563,26 грн/кг, однако за год подорожал на 14%. Самые дешевые марки твердых сыров можно купить от 299 до 331 грн/кг, самые дорогие – от 572 до 711 грн/кг, в зависимости от сорта и производителя.

Аналитики отмечают, что подорожание молочной продукции в Украине обусловлено прежде всего высокими производственными затратами из-за электроэнергии и других факторов, а слабый спрос на внутреннем рынке и падение цен на экспортные поставки частично сдерживают повышение цен. За последний месяц некоторые продукты, в частности пастеризованное молоко, питьевые йогурты и некоторые сыры, подешевели, однако общая тенденция остается к росту.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине заметно подорожали нефасованные куриные яйца. Сейчас крупные сети супермаркетов продают их в среднем по 6,3 грн штука (63 грн/десяток), что сразу на 1,09 грн/шт. (10,9 грн/десяток) выше, чем было в середине октября.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!