Украинцам придется платить больше: стоимость популярных продуктов продолжает расти

В Украине продолжают расти цены на молоко, кефир, сметану и сыры, тогда как покупательная способность населения снижается. Импортные сыры, особенно из Польши, остаются более привлекательными по цене, поэтому украинским потребителям придется платить больше за отечественную продукцию.

Видео дня

Об этом сообщает аналитик Ассоциации производителей молока Георгий Кухалейшвили. По его словам, почти все категории товаров от молока и кефира до сыра и масла подорожали от 1% до 6% только за месяц, а в годовом измерении цены выросли на 20-30%.

Эксперты объясняют такую динамику продовольственной инфляцией и снижением объемов производства, которое наблюдается с начала года. В то же время на полках украинских магазинов появляется все больше импортной продукции, особенно из Польши, которая часто стоит дешевле отечественной.

Это создает дополнительную конкуренцию для украинских производителей, пытающихся удержать прибыльность в сложных экономических условиях. Согласно аналитическим данным, в сентябре наблюдалось повышение цен практически на все основные виды молочной продукции:

молоко пастеризованное до 2,6% жирности в пленке – 48,21 грн/кг (+6% за месяц, +23% за год);

до 2,6% жирности в пленке – (+6% за месяц, +23% за год); в пластиковой бутылке – 65,42 грн/кг (+1,9% за месяц, +24% за год);

(+1,9% за месяц, +24% за год); кефир 2,5% в пленке – 56,74 грн/кг (+2% за месяц, +20% за год);

в пленке – (+2% за месяц, +20% за год); в пластиковой бутылке – 76,45 грн/кг (+3% за месяц, +25% за год);

(+3% за месяц, +25% за год); сметана 15% в стаканах – 187,22 грн/кг (+0,5% за месяц, +25% за год);

в стаканах – (+0,5% за месяц, +25% за год); в пленке – 148,93 грн/кг (+2% за месяц, +30% за год);

(+2% за месяц, +30% за год); йогурты подорожали на 1-2%, а творог на 3%;

подорожали на 1-2%, а на 3%; сливочное масло достигло средней цены 586,64 грн/кг (+27% за год);

достигло средней цены (+27% за год); твердые сыры ("Украинский", "Голландский", "Гауда", "Маасдам", "Моцарелла") выросли в стоимости на 11–29%.

Заметнее всего подорожание коснулось отечественных сыров, тогда как импортные аналоги из стран ЕС, особенно польские, оказались на 20-30% дешевле. Для примера, Маасдам Kroon (Польша) стоит около 529 грн/кг, тогда как украинский аналог – более 740 грн/кг.

По словам аналитика, рост стоимости молочной продукции связан не только с инфляционными процессами, но и с падением спроса и уменьшением производственных мощностей. Многие предприятия вынуждены работать "на склад", поскольку экспорт молочной продукции в ЕС временно ограничен, а внутреннее потребление снижается из-за уменьшения покупательной способности населения.

Дополнительным фактором является снижение закупочных цен на молоко-сырье, что парадоксально не приводит к удешевлению конечной продукции. Предприятия пытаются компенсировать рост стоимости энергоносителей, логистики и упаковки, что существенно давит на рыночные цены.

Что ожидать потребителям

Аналитики прогнозируют, что зимой возможно краткосрочное оживление спроса на свежую молочную продукцию, однако цены, скорее всего, не снизятся. Украинские сыроделы планируют повысить розничную стоимость сыров еще на 5%, тогда как в странах ЕС, наоборот, наблюдается удешевление сыра на 8%.

Таким образом, разница между украинскими и европейскими ценами может только увеличиться. Отмечается, что это создает риски для внутреннего рынка – потребители все чаще будут выбирать импортные товары, что может привести к дальнейшему сокращению производства внутри страны.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине лук дешевеет галопирующими темпами – цены на овощ вторую неделю подряд падают на 20%. Сейчас производители вынуждены продавать этот продукт по 5-10 грн/кг – таких цен не было уже четыре сезона.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!