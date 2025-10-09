Кого посетят налоговики: ГНС обновила план проверок бизнеса до конца 2025 года

До конца 2025 года налоговая запланировала провести 122 дополнительных проверки налогоплательщиков. В Государственной налоговой службе Украины обновили график, в котором в целом на год значится почти 5 тыс. проверок. Чаще всего налоговики будут обращать внимание на компании из сфер оптовой торговли и сельского хозяйства, а к физлицам-предпринимателям (ФЛП) будут приходить значительно реже, чем к юрлицам.

Об этом свидетельствуют данные "Опендатабот". Отмечается, что обновление графика проверок состоялось в сентябре:

теперь на 2025 год запланировано 4908 проверок;

это на 122 больше, чем в предыдущем варианте графика;

общее количество выросло, но при этом некоторые предприятия были исключены из списка, а другие – добавлены.

Кого будут проверять до конца года: главное

Больше всего проверок запланировано на декабрь – 482.

До конца года налоговая планирует проверить : – 1016 компаний (73%); – 42 финансовых учреждения и нерезидентов (3%); – 268 ФЛП (19,3%); – 65 бизнесов, по которым есть вопросы по уплате НДФЛ, военного сбора и ЕСВ (4,7%).

: Больше всего будут проверять бизнесы и компании работающие в сферах:

будут проверять бизнесы и компании работающие в сферах: Каждая пятая проверка пройдет в Киеве – 219.

"Среди предприятий, которые остались в плане, есть те, которые уже не ведут деятельность: у 9 компаний возбуждено дело о банкротстве, еще 9 находятся в состоянии прекращения, а 4 уже закрыты официально", – отмечают в "Опендатабот".

Какие проверки разрешены

Хотя в Украине продолжает действовать военное положение, и в целом сохраняется мораторий на большинство проверок, он не является абсолютным. Налоговая служба (ГНС) фокусируется на определенных категориях налогоплательщиков, основываясь на уровне риска. Также разрешены:

Камеральные проверки: проводятся в полном объеме.

проводятся в полном объеме. Фактические проверки: проводятся при наличии безопасных условий для их проведения.

проводятся при наличии безопасных условий для их проведения. Плановые документальные проверки: проводятся только в отношении определенных, рисковых категорий налогоплательщиков.

проводятся только в отношении определенных, категорий налогоплательщиков. Внеплановые документальные проверки: разрешены при наличии конкретных оснований, таких как жалобы, непредставление отчетности или операции с рисковыми контрагентами.

Кроме того, в середине 2025 года был введен в действие Указ президента о моратории на безосновательные проверки и вмешательство государственных органов, но он касается в основном субъектов с низкой степенью риска (кроме подакцизников).

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине планируют ввести автоматическое взыскание налоговых долгов. В случае внедрения средства должников будут списываться со счетов с помощью программного обеспечения.

