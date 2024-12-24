Украинский госбанк изменил срок действия своих карт: будет ли блокировать

Государственный Ощадбанк не будет блокировать своим клиентам карты, срок действия которых подходит к концу. Теперь они будут действовать по крайней мере до 30 июня 2025 года.

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Об этом сообщили в самом банке. Там объяснили, что решение принято в связи с действующим в Украине военным положением.

"Срок действия карт Ощадбанка продлен до 30 июня 2025 года. Продолжение происходит автоматически для карт, срок которых истек, начиная с февраля 2022 года. Если новая карта уже перевыпущена, пожалуйста, обратитесь в отделение Ощадбанка для ее получения в удобное для вас время", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: даже после истечения срока действия такие карты продолжат полноценно работать. Соответственно, их обладатели смогут осуществлять все необходимые действия, в частности:

рассчитываться в торгово-сервисной сети;

снимать наличные в банкомате и т.д.

Отметим: ранее Ощадбанк уже несколько раз продлевал срок действия своих старых карт в связи с военным положением. Последний раз – в конце сентября, до 31 декабря 2024-го.

Изменения в тарифах Ощадбанка

В то же время, с 1 октября Ощадбанк изменил тарифы для всех карт своих клиентов. Как рассказали в самом банке, для корпоративных карт:

комиссия за снятие средств в банкоматах банка составит 0,9% (минимум 5 грн);

услуга SMS-информирования обойдется в 25 грн в месяц.

Для других карт:

для детской карты повышен лимит бесплатного снятия средств – с 2 000 грн до 3 000 грн в месяц;

для зарплатных, пенсионных и социальных карт – SMS-сообщения будут стоить 15 грн в месяц (Viber остается без изменений);

для частных и кредитных карт – SMS-сообщения будут стоить 25 грн в месяц, Viber – 15 грн в месяц; Push-сообщения остаются удобным и бесплатным информационным каналом.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, государственный ПриватБанк будет бесплатно доставлять свои карты в 2025 году. При чем как по Украине, так и по миру.

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