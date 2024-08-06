Украинские АЗС пересчитали цены: сколько теперь стоит бензин

В Украине подорожал бензин А-95 – с 29 июля по 5 августа его стоимость выросла на 7 коп./л, до средних 56,75 грн/л. Впрочем, в целом, изменения произошли лишь в некоторых сетях АЗС – в остальных же стомость ресурса осталась на прежнем уровне.

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Об этом сообщает Enkorr. По его данным, за указанный срок стоимость бензина переписали лишь на заправках:

AMIC – подорожание на 8 коп., до 56,37 грн/л;

БРСМ-Нафта – подорожание на 50 коп., до 53,69 грн/л;

Marshal – подорожание на 50 коп., до 53,3 грн/л;

Фактор – подорожание на 20 коп., до 53,2 грн/л.

В то же время, в одной из сетей цену снизили. На VST бензин подешевел на 40 коп., до 55,92 грн/л.

Где бензин самый дешевый

В целом же, крупные сети продают бензин по 53,2-60,99 грн/л. Дешевле всего – Фактор, собственно, 53,2 грн/л. А также:

Marshal – 53,3 грн/л;

Авантаж 7 – 53,45 грн/л;

Маркет – 53,49 грн/л;

SUNOIL – 53,5 грн/л.

Кто продает бензин дороже всего

Самые высокие же цены установили, по данным аналитиков, в сети SOCAR – 60,99 грн/л. А также:

ОККО – 59,99 грн/л;

WOG – 59,99 грн/л;

Shell – 59,34 грн/л.

Украинские АЗС готовятся повышать цены

В то же время, в Нацбанке ожидают роста стоимости автомобильного топлива, причем уже в ближайшее время. Причина – повышение акцизов. Впрочем, отмечается, из-за эффекта базы сравнения, также обусловленного налоговыми изменениями, "подорожание топлива в ближайшие месяцы существенно замедлится – с 25,5% год к году в июне, до 12% в декабре".

Регулятор объясняет, что краткосрочное понижательное давление будет иметь и значительное предложение топлива благодаря запасам, сформированным накануне повышения акцизов. Однако по мере их исчерпания и под влиянием повышения акцизов и эффектов переноса от ослабления обменного курса гривни в предыдущие периоды цены на топливо вырастут. Ожидается же это в конце 2024 года – начале 2025-го.

"Из-за влияния на себестоимость это будет дополнительно давить на стоимость отдельных товаров и транспортных услуг. Но со следующего года снижение мировых цен на нефть компенсирует дальнейший рост акцизной нагрузки. В результате рост цен на топливо существенно замедлится – до 4%", – резюмировали в регуляторе.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, правоохранители разоблачили на Киевщине незаконную продажу фальсифицированного топлива. Так, на одной из местных нефтебаз группа лиц хранила бензин и дизель.

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