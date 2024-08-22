Украинские АЗС переписали цены на бензин: сколько теперь стоит литр

С начала недели бензин А-95 на украинских АЗС подешевел на 2 коп./л. Так, 22 августа (четверг) крупные сети продавали его в среднем по 56,57 грн/л, тогда как 19 числа (понедельник) стоимость ресурса составляла средние 56,59 грн/л.

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В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", крупные сети продают ресурс по 53,45-60,99 грн/л. Дешевле всего – на АЗС Авантаж 7, 53,45 грн/л. А также:

VostokGaz, Маркет – 53,49 грн/л;

SUN OIL, Фактор – 53,5 грн/л.

Самые высокие цены установили на заправках SOCAR – 60,99 грн/л. А также:

WOG, ОККО – 59,99 грн/л;

Shell – 59,34 грн/л.

Как менялись цены на АЗС

В целом же, с начала августа бензин А-95 на украинских АЗС подешевел на 19 коп./л – 1 числа они продавали его в среднем по 56,76 грн/л. За это время:

самое большое подорожание было зафиксировано 14 августа – на 3 коп. к предыдущему дню;

самое большое удешевление – 8 августа, на 17 коп.

АЗС отменят текущие цены на бензин

В то же время, по прогнозам Национального банка, стоимость автотоплива в Украине вырастет. Причина – повышение акцизов.

Впрочем, отмечается в в отчете регулятора, из-за эффекта базы сравнения, также обусловленного налоговыми изменениями, "подорожание топлива в ближайшие месяцы существенно замедлится". В частности, ожидается, что в декабре оно составит 12% год к году – против июньских 25,5%.

Регулятор объясняет: краткосрочное понижательное давление будет иметь и значительное предложение топлива благодаря запасам, сформированным накануне повышения акцизов. Однако по мере их исчерпания и под влиянием повышения акцизов и эффектов переноса от ослабления обменного курса гривни в предыдущие периоды цены на топливо вырастут. Ожидается же это в конце 2024 года – начале 2025-го.

"Из-за влияния на себестоимость это будет дополнительно давить на стоимость отдельных товаров и транспортных услуг. Но со следующего года снижение мировых цен на нефть компенсирует дальнейший рост акцизной нагрузки. В результате рост цен на топливо существенно замедлится – до 4%", – резюмировали в Нацбанке.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же народные депутаты не поддержали постановления, блокировавшие подписание главой парламента и президентом законопроекта о повышении акцизного налога на топливо. Таким образом, ожидается, новые акцизы вступят в силу с началом осени.

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