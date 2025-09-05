Украина взыскала с компании во Франции 3,4 млн евро: почему этот случай стал историческим

Украина добилась компенсации 3,377 млн евро (то есть около 163 млн грн по актуальному курсу) от французской компании, имеющей отношение к делу о коррупции на госпредприятии "Полиграфкомбинат "Украина". Это станет первым в истории антикоррупционных органов случаем, когда иностранный субъект уплатит компенсация в украинский бюджет.

Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро(НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре(САП). Отмечается, что соглашение об уплате компенсации с компанией заключила Национальная финансовая прокуратура Франции, после чего его утвердил суд Парижа. Деньги уже находятся на специальном счете, и в ближайшее время состоится их трансфер.

Коррупция на полиграфкомбинате "Украина": подробности схемы

Согласно окончательным результатам расследования, в 2013 году экс-директор "Полиграфкомбината "Украина" (тогда ГП возглавлял бывший министр здравоохранения Максим Степанов) организовал схему завладения средствами на производстве загранпаспортов и ID-карт для граждан Украины. В частности он:

приобрел на подставных лиц эстонскую компанию , через которую заставил работать иностранного поставщика;

, через которую заставил работать иностранного поставщика; выдвинул французской компании требование передать авторские права на защитные элементы (голограммы) для изготовления бланков документов за право поставлять их "Полиграфкомбинату";

для изготовления бланков документов за право поставлять их "Полиграфкомбинату"; запатентовал право интеллектуальной собственности на дизайн защитных элементов на эстонскую компанию-прокладку;

на эстонскую компанию-прокладку; получил за это неправомерные выплаты в виде роялти.

В результате эстонская компания закупала голограммы напрямую у французского производителя, после чего перепродавала их госпредприятию по завышенной в 4-6 раз стоимости. Нанесенный таким образом ущерб превысил 20,5 млн евро.

Всего в 2018-2021 годах на счета подставной компании поступило около 7 млн евро роялти. В дальнейшем они были легализованы через подконтрольные оффшорные компании и частично ($124,79 тыс.) направлены на счет дочери Максима Степанова.

Коррупционную схему ликвидировали в начале после изменения технических требований к дизайну защитных элементов украинских документов в 2022 году. Кроме того, НАБУ направило в Кабинет министров представление о принятии мер для отмены регистрации дизайна с элементами государственной символики за эстонской компанией.

На каком этапе производства

В декабре 2024 года украинские следователи заключили соглашение о признании виновности с приближенным к Степанову лицом. Высший антикоррупционный суд вынес приговор: компенсировать 14,5 млн грн убытков, оплатить 2 млн грн доната на ВСУ и предоставить критически важные обличительные показания в отношении шести человек, которые стали одним из ключевых доказательств в рамках судебных дел.

Сейчас украинские следователи завершили расследование. Всего в производстве сообщено о подозрении 8 лицам, в том числе экс-руководителю госпредприятия.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что в 2023 году Степанов подтвердил о вручении подозрения от НАБУ в получении неправомерной выгоды. А в мае 2025-го стало известно о вручении ему подозрении в легализации около 7 млн евро.

