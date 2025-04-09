Украина недополучает миллиарды, а политики боятся потерять даже 1 доллар: экономист объяснил, чему можно поучиться у Трампа

Решение президента США Дональда Трампа ввести пошлину на товары из 60 стран мира ударило по его собственному капиталу – он потерял 500 млн долларов. Украинские политики на такое никогда не пошли бы – и из-за их страха потерять хотя бы доллар страна становится беднее.

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Так считает экономист, аналитик Алексей Кущ. Он называет это "фундаментальным отличием" между украинскими и американскими элитами.

"Модель пошлин Трампа можно критиковать, можно с ней соглашаться. Но Трамп стал беднее на 500 млн дол в результате падения фондовых рынков (а это последствие было более чем ожидаемым после введения новых торговых тарифов). Наши же элиты никогда не приняли бы решение, в результате которого они стали бы беднее на 500 млн дол", – пишет Кущ на своей странице в Facebook.

В подтверждение своих слов он приводит такие факты о налогообложении в Украине. А именно:

отмена пошлин на экспорт сырья , кроме металлолома;

, кроме металлолома; практически отсутствие пошлин на импорт ;

; возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) при экспорте сырья;

отсутствие прогрессивного подоходного налога для физических лиц (когда ставка налогообложения растет с уровнем доходов или богатства);

отсутствие повышенной ставки НДС при продаже товаров категории "люкс" или элитных авто;

отсутствие специального налога на продажу элитной недвижимости (например, дороже 200 тыс. долларов);

рента в госбюджет за использование природных ресурсов страны минимальна – 1,5 млрд долларов в год, а платят ее в основном госкомпании;

начисление единого социального взноса (ЕСВ) на фонд заработной платой ограничен максимальной планкой в 15 минзарплат, из-за чего топ-чиновники с огромными зарплатами платят значительно меньше, чем остальные работники.

Также Кущ напомнил о сложностях, с которыми народные депутаты принимали налог на прибыль для банков. Причем его ввели временно – только на год.

"Украина – это одна из немногих сырьевых стран, которая, отказавшись от системы экспортных пошлин на сырье, добровольно отказалась и от собственного национального резервного фонда, подарив с 2014 года примерно 50 млрд дол нескольким сырьевым ФПГ. В Украине высокомаржинальные виды бизнеса (кроме банков) платят налог на прибыль по общей ставке в 18%, но при этом налоги почему-то увеличивают населению и малому бизнесу", – утверждает аналитик.

При этом он считает, что народные депутаты не смогут ввести в Украине прогрессивный налог на доходы физических лиц, чтобы не увеличивать собственную налоговую нагрузку. Кущ отметил, что все нардепы или их родственники получают доходы по верхней шкале.

"Поэтому у нас никогда не проголосуют за пошлины на экспорт сырья и создание национального резервного фонда. Никогда. Потому что это сделает богаче страну, но беднее несколько сырьевых ФПГ (Финансово-промышленная группа. – Ред.). А значит и беднее голосующих в парламенте за такое решение", – резюмирует экономист.

Как уже сообщал OBOZ.UA, по подсчетам Forbes, если 2 апреля состояние Дональда Трампа оценивалось в $4,7 млрд, то менее чем через неделю он владел уже $4,2 млрд. Такая значительная потеря связана с падением фондонового рынка и в частности принадлежащих ему акций.

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