Украина будет снова качать газ в Словакию: что придумали в ЕС

В Европейском Союзе (ЕС) ищут пути для возобновления транзита газа через Украину в Словакию. Из-за бурной реакции Словакии на приостановку транзита российского газа через Украину предлагается сделать ставку на украинские подземные газовые хранилища.

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Об этом сообщило Politico, ссылаясь на слова неназванного представителя Европейской комиссии. В частности, в Евросоюзе рассматривают схему, которая позволит избежать закупки газа у России, что запрещено согласно плану REPowerEU, цель которого – постепенно полностью отказаться от импорта энергоресурсов из Москвы до 2027 года.

Украина увеличит импорт газа из Греции и Турции и будет хранить до 10 млрд кубометров газа в своих хранилищах, которые затем поступят в Словакию. Это позволит достичь сразу двух целей:

вернуть Словакии статус транзитной страны;

придерживаться "красных линий" Брюсселя по плану REPowerEU.

Отмечается, что в прошлом месяце представитель Еврокомиссии уже обсуждал этот план с украинскими властями во время визита в Киев. В ЕК видят возможность избежать трудностей с импортом газа из Азербайджана, которые рассматривают как альтернативное решение. Власти этой страны уверяют, что смогут собственными мощностями заменить поставляемые Россией объемы газа, но эксперты предупредили, что возможности Азербайджана достаточно ограничены, поэтому эта страна может начать прокачивать российский газ вместо своего.

Но несмотря на это, ранее еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен заверил, что ЕС уже налаживает контакты с властями Азербайджана для увеличения объемов поставок газа из этой страны. "Я также был в контакте с правительством Азербайджана, чтобы выяснить, есть ли или не возможно получать больше газа по этому пути. Мы также работаем с другими странами региона, чтобы выяснить, существует ли там или нет возможность для большей гибкости", - добавил Дэн Йоргенсен.

Однако некоторые страны-члены ЕС уже поддержали новую идею. В частности, министр климата и окружающей среды Финляндии Сари Мултала заявил, что любые решения, которые могут привести к тому, что страны ЕС не будут зависеть от российского газа или нефти, "лучше тех, которые есть".

Как уже сообщал OBOZ.UA, 31 декабря 2024 года истек срок договора между Украиной и Россией о транзите газа в Европу, который украинские власти отказались продлевать. Это вызвало бурную реакцию премьер-министра Словакии Роберта Фицо, заявившего о "моральном праве" прекратить транзит газа в Украину после отказа Киева от российского газа. Ожидается, что это может повлечь за собой новый газовый конфликт и негативно повлиять на отношения Словакии с ЕС.

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