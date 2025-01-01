Учителям повысили зарплаты: с января ввели ежемесячную доплату

В Украине учителя с 1 января будут ежемесячно получать "на руки" на 1000 грн больше. Субвенция от правительства должна перекрыть уменьшение учительских зарплат из - за повышения военного сбора. Как пояснил премьер-министр Денис Шмигаль, восемь месяцев 2025-го выплаты составят по 1000 гривен "на руки", а с сентября увеличатся до 2000 гривен (на руки).

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. На реализацию программы будут распределены 4,6 млрд грн соответствующей субвенции на первое полугодие 2025 года. Это позволит обеспечить украинских учителей ежемесячными выплатами в размере 1300 грн (до налогообложения).

Итак:

с 1 января 2025 г. вводится ежемесячная "учительская доплата" к заработной плате учителей в размере 1000 грн "на руки";

вводится ежемесячная "учительская доплата" к заработной плате учителей в размере 1000 грн "на руки"; с 1 сентября 2025 года эта выплата увеличится до 2000 грн. "на руки" каждому учителю.

Ранее в Кабмине обещали разработать механизм, который позволит перекрыть уменьшение учительских зарплат из-за повышения военного сбора. Правительство обещало решить эту проблему из-за увеличения образовательной субвенции в бюджете 2025 года.

Минимальную зарплату заморозят

Бюджет на 2025-й не предусматривает никакой индексации социальных стандартов. Ни минимальную зарплату, ни прожиточный минимум (а вместе с тем и минимальную пенсию) повышать не планируют. Следовательно, украинцев с минимальными доходами ожидает сложный год. Реальный уровень доходов может существенно сократиться, потому что номинальная зарплата для получающих ее не возрастет, а цены при этом могут повыситься на 6,9%.

Еще несколько месяцев назад в Бюджетной резолюции правительство предусмотрело, что минималку и прожиточный минимум заморозят на три года. Это может стать наиболее жестким ограничением роста социальных стандартов за последние годы или десятилетия. По данным Минсоца, в Украине минимальную зарплату получают 1,9 млн человек.

Какая-то часть из них – это те, кто на самом деле на минималке не живет, а получает остальную часть зарплаты в конверте. Однако есть и украинцы, действительно получающие минималку. В первую очередь это работники бюджетных сфер, работники в небольших населенных пунктах.

В настоящее время в Едином портале вакансий около 10,3 тыс. вакансий с зарплатой 8000 грн. Речь идет не только о работе в селах. К примеру, такую зарплату предлагают продавцу в Виннице, дворнику в Херсоне. Кочегары, слесари, почтальоны, сторожа, медицинские сестры, подсобные рабочие, библиотекари и еще десятки разных специалистов ищут на минималку.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине правительство утвердило постановление №1332, которым ввело новое требование для бронирования сотрудников. Все критические предприятия должны выплачивать среднюю зарплату, размер которой не менее 2,5 минималки (20 тыс. грн) в течение последнего квартала. Работники-претенденты на бронирование также должны будут иметь такую зарплату минимум месяц этого квартала.

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