"У США украли кинопроизводственный бизнес": Трамп угрожает 100% пошлинами иностранным фильмам

США введут новые пошлины для импортной кинопродукции. По замыслу Белого дома, это должно вернуть кинопроизводство на территорию Соединенных Штатов.

Об этом на своей странице в соцсети Truth Social сообщил американский президент Дональд Трамп. В сложившейся ситуации он обвинил Гэвина Ньюсома, губернатора Калифорнии, где находится мировая киностолица – Голливуд.

"Другие страны украли кинопроизводственный бизнес у Соединенных Штатов Америки, как конфетку у ребенка. Особенно пострадала Калифорния, с ее слабым и некомпетентным губернатором! Поэтому, чтобы решить эту давнюю и бесконечную проблему, я введу 100% тариф на любые фильмы, произведенные за пределами Соединенных Штатов", – заявил Трамп.

Следует заметить, что Трамп уже не впервые поднимает тему пошлин для иностранной кинопродукции. В частности, в мае он уже обещал спасти киноиндустрию Америки, которая "очень быстро умирает".

"Другие страны предлагают различные стимулы, чтобы переманить наших кинематографистов и студии из Соединенных Штатов... Это слаженные усилия других стран и, следовательно, угроза национальной безопасности. Это, кроме прочего, еще и пропаганда! Поэтому я уполномочиваю Министерство торговли и Торгового представительства США немедленно начать процесс введения 100-процентной пошлины на все иностранные фильмы, поступающие в нашу страну. Мы хотим, чтобы фильмы снова делались в Америке!", – написал тогда президент США.

Он обвинил другие страны в "краже" американского кинопроизводства, из-за чего в США снимается очень мало фильмов, а Голливуд приходит в упадок. Тогда акции кинокомпании и стриминговых сервисов, которые все еще оправляются от последствий COVID-пандемии, отреагировали существенным падением:

Lionsgate – 4,46%;

Paramount – 1,57%;

Fox – 0,42%;

Warner Bros. – 1,99%;

Disney – 0,41%;

Netflix – на 1,94%;

Comcast – на 0,03%;

Apple – на 3,15%;

Amazon – 1,91%.

Также OBOZ.UA сообщал, что, выступая на Генассамблее ООН, Трамп заверил в полной готовности США ввести "очень мощный пакет пошлин" против России, если она не согласится заключить мирное соглашение с Украиной. Единственное его условие: европейские страны должны будут присоединиться к Соединенным Штатам и принять "точно такие же меры".

