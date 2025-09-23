У геймеров, скачавших компьютерную игру, украли впечатляющую сумму: раскрыта схема

На платформе Steam обнаружили криптодрейнер – программу, замаскированную под компьютерную игру, которая воровала криптовалюту. Общий объем убытков оценили в 150 тысяч долларов, а среди пострадавших оказался блогер, который собирал деньги на онкотерапию.

Как сообщает BRAMA, игра BlockBlasters была верифицированной и имела более 200 положительных отзывов, ее распространяли бесплатно с лета 2025 года. Это 2D-платформер, выпущенный на Steam 30 июля 2025 года компанией Genesis Interactive.

Что известно об игре-криптодрейнер

Изначально игра была безопасной, однако после обновления 30 августа в ней появился компонент для похищения криптоактивов с кошельков, привязанных к компьютеру, на который инсталлировали программу. Когда об этом стало известно, Valve удалила BlockBlasters из Steam.

Точное количество пострадавших пока неизвестно. Согласно данным крипторасследователя ZachXBT, это по меньшей мере 261 учетная запись Steam, а в группе VXUnderground сообщили о 478 жертвах и опубликовали список пользователей, которым рекомендовали сменить пароли.

О вирусе стало известно во время благотворительного стрима латвийского стримера Райво Плавниекса (RastalandTV), который собирал средства на лечение саркомы четвертой стадии – у него было украдено криптовалют на 32 тыс. долларов. Он сообщил, что ранее получил от неизвестного предложение сыграть в демоверсию BlockBlasters за вознаграждение.

Позже о пропаже виртуальных активов сообщили и другие представители криптосообщества. В целом сумма потерь достигла 150 тыс. долларов, но инфлюенсер Алекс Бекер согласился компенсировать Плавниексу 32,5 тыс. долларов, чтобы использовать их на лечение. Кроме того, была запущена GoFundMe-кампания, которая уже собрала более половины необходимой суммы.

И все же киберпреступников удалось найти. Специалисты по кибербезопасности обнаружили в открытом доступе токены и код Telegram-бота, который использовался для управления инфраструктурой вируса. Как заявляется, организатором атаки может быть мигрант из Аргентины, проживающий в Майами.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в украинском TikTok распространяется опасная мошенническая схема, где под видом технолайфхаков злоумышленники заставляют пользователей запускать вредоносные команды PowerShell, которые устанавливают вирусы для кражи данных. Вместо "бесплатного Spotify" можно потерять пароли, деньги и доступ к криптокошелькам.

