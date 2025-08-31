Цены резко вырастут: украинцев предупредили о подорожании ключевых продуктов

В Украине до конца 2025 года могут существенно подорожать хлебо-булочные изделия. По прогнозам производителей, цены могут вырасти сразу на 15-20%. Причина – рост стоимости производства.

Об этом рассказал директор "КиевХлеба" Юрий Дученко. Он объяснил, что речь идет прежде всего, о росте затрат на:

Муку.

Энергоносители.

Выплату зарплат.

"На 2025 год мы видим тенденцию к удорожанию продукции.. До конца года, думаю, будут шаги в сторону подорожания ... оно составит 15-20%", – констатировал Дученко.

При этом он заверил: в настоящее время большинство хлебопекарей работают на грани рентабельности. А некоторые даже уходят в минус.

В то же время, напомнил Дученко: в 2024 году уже произошло существенное подорожание хлебобулочных изделий. Тогда цены выросли на 20%.

Сколько стоит хлеб в украинских супермаркетах

Вместе с тем, по данным "Минфина", ныне украинские супермаркеты продают ржаной хлеб Riga Бородиновский (буханка 300 грамм) в среднем по 45,83 грн. Что соответствует средней цене июля.

В целом же, в крупных сетях выставили цены на уровне 44,9-47,7 грн. В частности:

Auchan – 44,9 грн.

Metro – 44,9 грн.

Megamarket – 47,7 грн.

В то же время, батон подорожал почти на 9 грн (450 грамм). Ныне он стоит в среднем 36,7 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в Украине значительно подешевел молодой картофель. В то же время, в экспертной среде ожидают, что в дальнейшем стоимость овоща продолжит снижаться – и в октябре достигнуть 10 грн/кг.

