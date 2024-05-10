Цены обвалились вдвое: в Украине стремительно дешевеет базовый овощ

В Украине за последний год ранняя капуста подешевела более чем вдвое. На оптовых рынках базовый для украинцев овощ продают уже по 25 грн/кг, тогда как в мае 2023 года цена достигала 58 грн. В крупных сетях супермаркетов молодую капусту пока предлагают по цене от 34,9 грн/кг.

Как рассказала OBOZ.UA руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельхозпродукции "Шувар" Татьяна Попович, в начале мая стоимость молодой капусты уменьшилась на 30% – с 37 до 25 грн за килограмм (в опте). Резкое падение стоимости, по словам специалистки, можно объяснить увеличением объемов выращивания на фоне благоприятных погодных условий.

При этом цены могут продолжить падение. Дело в том, что сезон ранней капусты еще не в разгаре, и предложение овоща еще будет увеличиваться.

"На сегодня на рынке уже присутствует продукция из Закарпатской области, однако сезон еще не достиг своего пика. До конца мая ожидается рост предложения на рынке, который усилят производители из других областей и соответственно постепенное снижение цен", – отметила Попович.

Впрочем, рынок ранней капусты остается высоко волатильным, то есть цены могут резко меняться в любую сторону, предупредила специалистка. В частности, многое будет зависить от погоды.

"Важным аспектом являются климатические условия. Нестабильные погодные условия могут повлечь за собой снижение урожайности или увеличение потерь во время хранения, что, в свою очередь, ведет к колебаниям цен. Впрочем, когда условия благоприятны, может произойти увеличение урожая, что приводит к снижению цен, как это происходит в этом году", – сказала Попович.

Она добавила, что спрос на капусту, как и другие продукты питания, может колебаться из-за изменений потребительских предпочтений, уровня доходов населения, изменений в ценах на альтернативные продукты и других экономических и социальных факторов. Влияние на цены оказывают также затраты на производство, которые могут расти из-за повышения цен на удобрения, топливо, заработную плату и другие производственные ресурсы.

Цены на раннюю капусту: сколько стоит овощ в супермаркетах

В крупных сетях супермаркетов, согласно мониторингу OBOZ.UA, молодую капусту украинского производства 10 мая продают в среднем по 36,88 грн/кг. В целом диапазон цен составляет 34,9-45,69 грн/кг, в частности:

АТБ – 35,89 грн/кг;

"Фора" – 34,9 грн/кг;

"Сильпо" – 35 грн/кг;

"Новус" – 45,69 грн/кг;

"Метро" – 34,9 грн/кг;

"Варус" – 34,9 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2024 году в Украине раньше времени стартовал сезон черешен. Ягоду пока продают не везде, а цены на нее кусаются.

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