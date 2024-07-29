Цены на жилье переписали: где в Украине отдыхать дороже всего

Летом в Украине традиционно растет стоимость посуточной аренды жилья в популярных среди туристов населенных пунктах – прежде всего, в Карпатах и у Черного моря. Самые высокие цены — в Черновицкой, Ивано-Франковской и Одесской области.

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Об это говорится на одном из крупнейших украинских сайтов онлайн-объявлений. В десятку населенных пунктов с самыми высокими ценами на аренду квартир посуточно входят:

Мигово (Черновицкая область) – медианная стоимость 3 750 грн/сутки;

– медианная стоимость 3 750 грн/сутки; Поляница (Ивано-Франковская область) – 3 500 грн;

– 3 500 грн; Маяки (Одесская область) – 3 500 грн;

– 3 500 грн; Дыйда (Закарпатская область) – 2 975 грн;

– 2 975 грн; Бурлачья Балка (Одесская область) – 2 250 грн;

– 2 250 грн; Микуличин (Ивано-Франковськая область) – 2 000 грн;

– 2 000 грн; Вапнярка (Одесская область) – 2 000 грн;

– 2 000 грн; Верховина (Ивано-Франковська область) – 2 000 грн;

– 2 000 грн; Крыворивня (Ивано-Франковська область) – 2 000 грн;

– 2 000 грн; Волосянка (Львовська область) – 1 650 грн.

Чаще всего украинцы ищут квартиры в трех городах: Свитязе (Волынская область), Яремче (Ивано-Франковская область) и Черноморске (Одесская область). В то же время, в 2023 году Свитязь и Черноморск таким спросом не пользовались.

Сильнее всего спрос на аренду жилья за год вырос в Одессе — более чем в 1,5 раза. Несмотря на частые воздушной тревоги, в целом рынок посуточной аренды жилья в Одесской области стабильно растет весь последний год: растет не только медианная цена, но также количество объявлений и отзывов на них. В июле десятка самых популярных (по количеству отзывов) курортов в Одесской области выглядит так:

Одесса : количество отзывов на объявление – 368 370, медианная цена — 1500 грн;

: количество отзывов на объявление – 368 370, медианная цена — 1500 грн; Черноморск : 39 781 отзыв, медианная цена — 1 105 грн;

: 39 781 отзыв, медианная цена — 1 105 грн; Каролино-Бугаз : 16 630 отзывов, медианная цена — 1 100 грн;

: 16 630 отзывов, медианная цена — 1 100 грн; Фонтанка : 9 086 отзывов, медианная цена 1 300 грн;

: 9 086 отзывов, медианная цена 1 300 грн; Санжейка : 5 581 отзыв, медианная цена 1 500 грн;

: 5 581 отзыв, медианная цена 1 500 грн; Затока : 3 736 отзывов, медианная цена 775 грн;

: 3 736 отзывов, медианная цена 775 грн; Крыжановка: 2 689 отзывов, медианная цена 800 грн.

Ранее OBOZ.UA уже писал, что в Украине вскоре может появиться новый вид аренды жилья – социальный. Речь идет о жилье в домах, которые будут принадлежать местным общинам. Аренды жилья в таких домах будет взначительно ниже, а в некоторых случаях арендаторы смогут его выкупить.

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