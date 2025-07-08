Цены на популярные в Украине продукты аномально растут: названа причина

Инфляция в Украине снижается, однако цены на продукты питания продолжают расти. Больше всего на общую тенденцию по продовольственным ценам влияет стоимость молока, мяса и яиц. Это связано с ростом себестоимости, уменьшением поголовья животных и экспортом такой продукции.

Видео дня

Об этом говорится в июльском Макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины (НБУ). В общем аналитики подсчитали, что, как и прогнозировалось, в мае инфляция достигла своего пика (15,9% г/г) и в июне начала снижаться. Впрочем это объясняется не снижением фактических цен, а высокой прошлогодней базой сравнения.

Но из-за сохранения высоких темпов роста цен на продукты питания снижение инфляции "буксует" и отстает от апрельского прогноза НБУ. Рост стоимости сырых продуктов в мае ускорился до 26,4% г/г и в дальнейшем сохранился в июне – в целом из-за подорожания продукции животноводства, а именно молока, мяса, яиц, по следующим причинам:

рост себестоимости;

уменьшение поголовья животных;

активный экспорт.

Кроме того, высокими темпами росли цены на отдельные овощи, яблоки, косточковые и ягоды, преимущественно из-за влияния неблагоприятных погодных условий на их предложение. Также в прошлом месяце продолжалось подорожание обработанных продуктов.

Ранее в НБУ прогнозировали, что рост цен должен начать замедляться благодаря ряду факторов. А именно:

поступлению новых урожаев;

лучшей, чем в прошлом году, ситуации в энергетике;

уменьшению мировых цен на нефть;

ослаблению внешнего ценового давления;

дальнейшему влиянию мер монетарной политики НБУ.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине в июле ожидается удешевление овощей, в частности помидоров, огурцов, картофеля и лука, а также постепенное снижение цен на молочную продукцию. Зато хлеб продолжит дорожать, а значительного удешевления фруктов и яиц не прогнозируется.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!