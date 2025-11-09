Цены на популярные овощи в Украине упали почти втрое: сколько теперь стоит килограмм

В Украине осенью 2025 года овощи борщевого набора существенно подешевели. Цены на капусту упали втрое, а на картофель, свеклу, морковь и лук – в полтора-два раза благодаря рекордному урожаю и восстановлению рынка. Фактически борщ стал самым доступным за последние годы, и больше всего удешевление украинцы почувствовали именно по капусте, которая подешевела почти втрое.

Видео дня

Об этом в рыночном обзоре сообщила Ксения Гусева, эксперт плодоовощного рынка. Несмотря на оккупацию части южных регионов, разрушение логистики и потерю производственных площадей, отрасли удалось не только восстановить производство, но и существенно нарастить объемы.

В результате цены на овощи борщевого набора осенью 2025 года ощутимо снизились – в некоторых случаях втрое по сравнению с прошлым сезоном. Самое заметное снижение произошло на белокочанную капусту – один из ключевых компонентов борща. Как отмечает Гусева, в этом сезоне капуста продается в среднем по 5-10 грн/кг, тогда как в прошлом году цена составляла 18-25 грн/кг.

Овощ Средняя цена в 2024 г. Цена осенью 2025 г. Динамика Капуста 18-25 грн/кг 5-10 грн/кг ↓ в 3 раза Картофель 14-18 грн/кг 7-10 грн/кг ↓ в 1,5–2 раза Морковь 25-35 грн/кг 10-18 грн/кг ↓ в 2 раза Свекла 12-20 грн/кг 6-9 грн/кг ↓ в 2 раза Лук 20-30 грн/кг 9-14 грн/кг ↓ в 2 раза

Таким образом, борщевой набор осенью стал одним из самых доступных продуктов на рынке. По словам Гусевой, после значительного спада производства в первые годы войны овощеводы смогли частично релоцироваться на подконтрольные территории, наладить технические процессы и вернуться к стабильному циклу работы. В частности:

аграрии инвестировали в системы орошения и новые сорта овощей;

овощей; хозяйства адаптировали логистику под изменения на рынке;

на рынке; погода в 2025 году была благоприятной для полевых культур.

Заместитель министра экономики Тарас Высоцкий в подкасте "Что с экономикой?" подтвердил, что урожай овощей в 2025 году ожидается большим, чем в прошлом году, что уже влияет на цены. "В этом году потребители однозначно довольны – мы видим дефляцию на овощном рынке. Основные овощи для борща стали доступнее, а иногда дешевле вдвое", – отметил он.

По официальным оценкам, производство картофеля в этом году – около 18 млн тонн. Однако в свободной продаже, с учетом кормовых и семенных запасов, на рынок попадает лишь около 10 млн тонн. Это означает, что спрос полностью покрыт, а для части производителей сезон может быть менее прибыльным – из-за низких цен на реализацию. Зато для потребителей ситуация является максимально выгодной.

Специалисты отмечают, что осенью и в начале зимы цены на овощи традиционно снижаются, когда сбор урожая находится на пике. В то же время часть продукции в этом году имеет среднее качество, поэтому фермеры заинтересованы продавать ее быстрее, а не закладывать на длительное хранение. Именно это также подталкивает цены вниз.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине заметно подорожали нефасованные куриные яйца. Сейчас крупные сети супермаркетов продают их в среднем по 6,3 грн штука (63 грн/десяток), что сразу на 1,09 грн/шт. (10,9 грн/десяток) выше, чем было в середине октября. При этом в экспертной среде считают, что рост цен продолжится.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!