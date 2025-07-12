Цены на помидоры в Украине резко снизились: почему и сколько теперь стоят

Цены на тепличные помидоры в Украине продолжали снижаться. Производители готовы отгружать имеющиеся объемы продукции по 40-55 грн/кг ($0,96-1,32/кг) в зависимости от качества и объема партии.

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Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit. Причиной усиления негативных тенденций в этом сегменте, по мнению экспертов проекта, стала массовая уборка как тепличного томата, так и помидора из пленочных теплиц в южных областях страны.

При этом спрос на эту продукцию остается стабильно высоким, но предложение томатов растет очень быстро, поэтому цены продолжают падать.

Согласно данным ежедневного мониторинга проекта, установление на большей территории Украины теплой и солнечной погоды ускорило созревание овощей, что привело к увеличению предложения данной продукции на рынке. Как результат, цены на помидоры на украинском рынке за неделю снизились в среднем на 14%, и сегодня:

Цены (согласно данным издания Минфина)

Помидоры красные

Auchan – 118,60 грн

Novus – 72,99 грн

Megamarket – 68,90 грн

средняя цена: 86,83 грн

Помидоры розовые

Auchan – 79,90 грн

Novus – 79,99 грн

Metro – 62,30 грн

средняя цена: 74,06 грн

Помидоры сливка

Metro – 72,70 грн

Auchan – 89,90 грн

Novus – 99,00 грн

Megamarket – 118,80 грн

средняя цена: 95,10 грн.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в прошлом месяце инфляция ускорилась до 15,9% в годовом измерении и достигла максимальной с 2023 года отметки. Быстрее всего росла стоимость продуктов питания – как сырых, так и обработанных.

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