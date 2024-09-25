Цены на один из ключевых продуктов взлетели по всему миру: что ждет украинцев

В Украине дешевеет сахар – в октябре оптовые цены на продукт могут снизиться на 2,5-4 гривны за килограмм. Между тем, на мировом рынке стоимость сахара только растет.

Видео дня

Об этом сообщили в сельскохозяйственном кооперативе ПУСК, созданном в рамках Всеукраинского аграрного совета. Аналитики связывают падение внутренних цен с торговыми ограничениями Европейского Союза.

"Украинский сахар в основном остается на внутреннем рынке из-за ограниченного экспорта. Попытки поставлять продукцию в Турцию, Македонию и другие страны пока не позволяют существенно разгрузить запасы. Из-за торговых ограничений с ЕС, которые продлятся до 2025 года, Украина сталкивается с трудностями экспорта сахара", — отмечают рыночные эксперты.

Они прогнозируют, что в ближайшие месяцы эта тенденция сохранится. Некоторые заводы в Украине уже начали снижать цены с предыдущих 21,50-22 грн/кг до 21 грн/кг. Прогнозируется, что в сентябре-октябре цены могут упасть до 18-19 грн/кг из-за перенасыщения внутреннего рынка", — отмечают аналитики.

Между тем, цены на международных товарных биржах сахар демонстрируют значительный рост. Главными факторами является засуха в Бразилии, что оказало серьезное влияние на урожайность сахарного тростника, а также масштабные пожары, повредившие от 5 до 8% посевных площадей.

Почему экспорт сахара в Европу закрыт

Сама же проблема с экспортом сахара возникла после того, как в начале июля ЕС вернул пошлины на импорт ряда украинских продуктов, используя механизм "экстренного торможения". Решение касалось сахара и яиц, экспорт которых из Украины в ЕС уже превысил установленные квоты.

Сам же механизм "экстренного торможения" предполагает автоматический возврат пошлин на ряд товаров, в том числе вышеперечисленные. Мероприятие применяется, как только объемы экспорта такой продукции из Украины в ЕС достигают среднегодового объема, зафиксированного с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2023 года.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что еще в августе цены на сахар постоянно росли. В результате этот товар подорожал на 7,1%, впрочем, это не перебило годовое снижение цены на 1,7%.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!