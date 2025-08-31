Цены на мясо в Украине переписали: какую стоимость ожидать украинцам

С начала осени в Украине значительно выросли цены на свинину и говядину. В частности, лопатка стоит более 220-240 грн, а задняя часть говядины уже 360 грн за килограмм. Эксперты прогнозируют, что удешевления мяса в ближайшее время не будет – наоборот, подорожание будет продолжаться из-за дефицита поголовья и высоких цен на корма.

Об этом рассказал исполняющий директор ассоциации мясной отрасли Андрей Бабенко в комментарии "Суспільному". В Украине традиционно больше всего потребляют курятину, второе место по объемам принадлежит свинине, а третье говядине.

Однако на всех сегментах рынка в последнее время ощущается рост цен. Как свидетельствуют продавцы и покупатели, стоимость свинины и говядины заметно поднялась, что уже влияет на покупательские привычки потребителей. Практически все виды мяса выросли в цене:

сало на прилавках стоит от 30 до 240 грн за килограмм;

за килограмм; свиные ребра – 200-220 грн , в зависимости от того, более они мясные или сальные;

, в зависимости от того, более они мясные или сальные; лопатка и задняя часть – 220-240 грн;

шейка – 320 грн за килограмм.

Подорожание напрямую связано с ростом цены на живой вес. "Если раньше люди покупали по два килограмма, то теперь ограничиваются только одним. Мясо берут, но значительно меньше", – объяснила одна из продавщиц на рынке.

Повысились и цены на говядину. Тушка с костями стоит около 200 грн за килограмм:

задняя часть продается уже по 360 грн ;

; лопатка – 340-350 грн ;

; ребра – 200 грн ;

; шея – 250 грн ;

; остальные куски – в пределах 200-250 грн.

Покупатели подтверждают, что разница в стоимости ощутима. "Я купил 1,5 килограмма лопатки за 330 гривен. И говядину, и свинину теперь беру в зависимости от того, насколько хватает денег", – поделился один из покупателей.

Единственное мясо, которое за последний месяц немного подешевело, – курятина. Как рассказала продавщица на рынке, филе, бедра и тушки снизились в цене на 2-3 гривны за килограмм. В то же время по сравнению с прошлым годом даже этот сегмент существенно подорожал, например, куриное крыло, которое стоило 75 грн, сейчас продают по 100 грн.

Исполнительный директор ассоциации "Мясной отрасли" Николай Бабенко объяснил, что ключевые факторы подорожания сформировались еще в прошлом году. В 2024 году из-за африканской чумы свиней Украина потеряла 30-40% поголовья, что повлекло дефицит и скачок цен. В 2025 году к этому добавилось еще и подорожание кормов, что непосредственно влияет на себестоимость производства.

"Не стоит надеяться на падение цен – наоборот, стоимость мяса в Украине и в дальнейшем будет расти. Это касается свинины, говядины и даже курятины", – подчеркнул эксперт.

