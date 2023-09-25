Цены на бензин и дизель в Украине рванули вверх: причина удорожания и прогноз

В Украине в последние недели наблюдается рост цен на бензин и дизельное топливо (ДТ) на АЗС. Причина – в мире активно дорожает нефть. Причем в ближайшее время уменьшение стоимости этих видов топлива не прогнозируется.

Средняя цена бензина А-95 составляет сейчас 54,22 грн/л, ДТ – 53,91 грн/л. Об этом рассказал аналитик профильного издания "Нафторинок" Александр Сиренко в комментарии OBOZREVATEL.

"Грубо говоря, 54 грн – средняя соформированная цена у нас на рынке. Причина таких высоких, рекордных за последние 8-9 месяцев цен – дорогая нефть в мире. Там происходит, к сожалению, какое-то политическое и психологическое давление на продавцов нефти. То есть 2 крупнейших продавца выходят и говорят, что в мире будет дефицит нефти и цены из-за этого будут высокими. Они транслируют это около месяца", – объясняет эксперт.

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По его словам, до 2 раз в неделю уведомления об этом поступают от продавцов. "Но это немного странно. Я всегда сравниваю с рынком. Например, один продавец свеклы будет говорить, что у него свекла заканчивается – цена пойдет вверх, выстроится очередь, разберут, а он будет только успевать подвозить. При этом он лжет, потому что свеклы у него много. То же самое с нефтью происходит. Я вижу, что эти заявления о сокращении просто играют на руку всем добывающим странам, компаниям, которые этим занимаются", – отмечает Сиренко.

То есть раздается тезис о дефиците не от потребителей (в данном случае это НПЗ – нефтеперерабатывающие заводы), а от производителей. Специалист напомнил, что цена нефти "скакнула" на прошлой неделе до $95 за баррель.

"Из-за этого бензины уходят более $1000 за тонну в Европе вместе с дизелем. Это показывает 46-48 грн/л, плюс растаможка этого ресурса на границе. Поэтому мы имеем такие средние цены", – подчеркнул эксперт.

Что будет с ценами на бензин и топливо?

Эксперт надеется, что цена нефти дальше вверх не пойдет, или, по крайней мере, остановится. Это дает возможность небольшого колебания вверх.

"Мы догоняем это повышение немного с опозданием. И пока у цен нет возможности падать, потому что очень много дорогого ресурса зашло. Да, у нас из-за остатков не везде равномерно дорожает горючее, но розничные компании подняли их и эта история, к сожалению, распространяется. Идет не так активно, но за прошедшую неделю, скажем, топ-10 заправок подняли на 1 грн цены, а остальные – с топ-20 – на 30-50 копеек", – подытожил Сиренко.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, мировые нефтеперерабатывающие заводы не успевают производить достаточное количество дизельного топлива. Это провоцирует новый виток инфляции, лишая страны топлива для индустрии и транспорта. Стоимость дизеля растет по всему миру.

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